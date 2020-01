Suomen pääministeri kerää ennennäkemätöntä mediahuomiota Davosissa – joutuu torppaamaan osan haastattelupyynnöistä

Kupla. Fiasko. Ja me suomalaiset tulemme tästä epäpätevästä ministeriportaasta ja heidän "avustajistaan" maksamaan kalliisti.

Ihan sama mikä on ikä tai miltä naama näyttää, maailmalla ja maailmalta tulee kylmää kyytiä kun kompetenssit on Suomessa autuaasti poljettu suohon ja siirrytty nyansseihin. Suorastaan hirvittää ja pelottaa, mitä tuleman pitää. Toki kuplassa olevat havaitsevat ja joutavat tunnustamaan todellisuuden kun on myöhästä.