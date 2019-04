Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys vaatisi Nato-maiden yksimielisen päätöksen – Ulkopoliittisen instituutin johtaja: vieras valtio saattaisi yrittää vaikuttaa hakuprosessiin

No mikähän se vieras valtio Turakaisen mielestä mahtas olla, joka voisi vaikuttaa äänestykseen. Hetkinen, sehän on varmaan Venäjä.

On se kumma kun pitää olla niin poliittisesti korrekti ettei voi sanoa suoraan, vaikka kaikki tietää mitä maata tarkottaa.