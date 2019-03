Suomeen saapui illalla vielä yksi lentokieltoon asetettu Boeing-kone Dubaista – "Se, miten kone lähtee täältä pois, onkin toinen juttu"

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA kielsi lentämisen Boeing Model 737 MAX 8- ja 737 MAX 9 -lentokoneilla tiistai-iltana Euroopassa. Syynä on Etiopiassa sunnuntaina tapahtunut tuhoisa Ethiopian Airlinesin lento-onnettomuus, jossa kuoli 157 ihmistä.

Traficomin ilmailujohtaja Pekka Hentun mukaan kyse on ennen kaikkea turvallisuuden varmentamisesta.

– Aika näyttää, kuinka kauan tämä tulee kestämään. Euroopan lentoturvallisuusviraston mukaan ensimmäinen ehto koneen liikenteeseen saattamiselle on, että koneisiin on tehty ohjelmistomuutokset koneen korkeusohjaukseen, jossa ongelmia on ollut. Kun muutokset on tehty ja miehistö koulutettu sen mukaisesti, päästään mahdollisesti lentämään, Henttu kertoo Lännen Medialle.

Hän arvelee, että lentokiellon purkamiseen vaikuttavat ääni- ja lentotietotallenteiden analysointitulokset. Näistä saataneen ensimmäiset analyysit muutaman viikon kuluttua.

Käännytys ei ollut perusteltua

Hentun mukaan Boeing 737 MAX 8 -konetyypeillä liikennöi Suomeen noin kymmenen ulkomaista lentoyhtiötä. Suomalaisilla lentoyhtiöillä konetyyppi ei ole käytössä.

– Niistä osta lentää tänne jatkuvasti, osa satunnaisesti. Osa lentoyhtiöistä lentää ihan kokonaan toisella, pienellä konetyypillä, vaikka heillä on kyseisiä koneita.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla saapui vielä tiistaina kello 22 aikaan Flydubain Boeing 737 MAX 8 - tyypin kone Dubaista.

– Tietenkin se otetaan vastaan, kommentoi Henttu ennen lennon saapumista.

– On syytä ajatella kokonaisuutta. Kun kone on jo taivaalla ja tullut kaukaa, ei mielestäni ole perusteltua käännyttää sitä takaisin ja vaatia sitä laskeutumaan jonnekin ohjaajalle tuntemattomaan paikkaan. Sen sijaan se, miten kone lähtee täältä pois, onkin jo toinen juttu.

Koneen oli määrä palata Dubaihin myöhään keskiviikkoiltana, mutta lento on peruttu. Flydubai aloitti suorat lennot Dubaihin Helsinki-Vantaalta vuoden 2018 lokakuussa.

"Toivon, että peruutuksia ei tulisi"

Henttu arvelee, että lentoyhtiöt hakevat korvaavia lentoja asiakkailleen.

– Millään yhtiöllä tämä ei ole ainoa lentokonetyyppi, ja vuokrakapasiteettiakin löytyy, tosin kysyntäpiikki on varmasti nyt aikamoinen. Lentoyhtiöt antavat matkustajille varmasti tietoja järjestelyistä. Kovasti toivon, että peruutuksia ei tulisi, vaikka sekin on mahdollista.

Millaisesta konetyypistä sitten on oikein kyse?

– Kyseessä on neljäs sukupolvi 737-peruskoneesta, joka lensi ensilentonsa 1960-luvun lopulla. MAX-versio otettiin käyttöön 2017. MAX 10, joka on suurin koneperheen jäsen, on suunniteltu käyttöönotettavaksi 2020. Onnettomuuteen mahdollisesti johtaneiden syiden on arveltu johtuneen korkeusohjausjärjestelmän uudistetuista osista. Faktaa on vielä näin pian onnettomuuden jälkeen hirvittävän vähän.

Boeing 737 MAX 8 -tyyppiselle matkustajakoneelle tapahtui onnettomuus myös lokakuussa: indonesialaisen Lion Air -yhtiön koneen maahansyöksyssä kuoli tuolloin 189 ihmistä.

Nyt asetetun kiellon taustalla on Etiopian ja Indonesian onnettomuuksia mahdollisesti yhdistävät tekijät.