On todennäköistä ,että sota tuottaa uhreja sekä siveelejä kuin sotilaitakin kuolee niissä tilanteissa. Ei noita kauheuksia saisi enää tapahtua enää tänäkään päivänä,mutta silti vaan tapahtuu. Mennyttä ei saada takaisin,mutta siitä voidaan vielä oppia. Suomalaiset kuin ss-miehetkin taistelivat rinnakkain jopa suomenkin maaperällä. Kaikella on hintansa ja uhrit on se hinta ja jotka ansaitsevat kunnioituksen sydämissämme. Ei kaikki varmaankaan halunnut tuota järjettömmyyttä olla suorittamassa,mutta sodan laki on tapa tai tule tapetuksi. Ymmärrän murheen jota jokainen kantaa kulkiessaan halki elämänsä,mutta elämässä on lainalaisuksia mutta miksi niitä pitää totella. Olisiko pääsyylliselle toi taidekoulu ollut parempi vaihtoehto. Menneille sukupolville pitää osata antaa anteeksi.