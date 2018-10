Stuk: Kaikkien ydinvoimayhtiöiden turvallisuuskulttuurissa on korjattavaa – "Aikataulupaineet eivät saa mennä laadukkaan tekemisen edelle"

Säteilyturvakeskus havaitsi samantapaisia ongelmia Suomen kaikissa ydinvoimayhtiöissä. Fennovoima ei ole yksin – organisaatioissa ja johtamisessa on parannettavaa myös TVO:lla ja Fortumilla.

Säteilyturvakeskus (Stuk) on havainnut johtamiseen, organisaatioon ja turvallisuuskulttuuriin liittyviä ongelmia Suomen kaikissa ydinvoimayhtiöissä.

Lännen Media kertoi maanantaina, että Stuk on edelleen huolissaan Fennovoiman johtamis- ja turvallisuuskulttuurista. Säteilyturvaviranomainen on kuitenkin joutunut ottamaan samansuuntaisia seikkoja esille myös Teollisuuden Voiman (TVO) ja Fortumin tarkastuksissa.

– Kyse on kokonaisuuden hallinnasta, eli siitä, miten organisaatioissa huolehditaan turvallisuusasioista. Esimerkiksi erilaiset parannustoimet eivät ole edistyneet niin hyvin kuin on tavoiteltu, kertoo apulaisjohtaja Tomi Routamo Stukista.

Ilmapiiri- ja sitoutumisongelmia

TVO:ssa organisaatiossa ongelmien juuret ovat erityisesti yhtiön sisäisessä ilmapiirissä. Ongelmat ovat näkyneet muassa henkilöstön vilkkaana vaihtuvuutena, mikä puolestaan on aiheuttanut viivästyksiä erilaisiin kehitys- ja parannustoimenpiteisiin. Henkilöstö ei ole myöskään ollut aina riittävän hyvin perillä siitä, miksi joitakin turvallisuuteen liittyviä päätöksiä on tehty.

Viime vuonna Stuk joutui lisäämään asian valvontaa ja antamaan erityisiä määräyksiä tilanteen parantamiseksi.

– TVO:lla on edelleen käynnissä kehitystoimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan turvallisuuskulttuuria sekä parantamaan hyvää työilmapiiriä ja johtamista, sanoo Olkiluoto 1 ja 2 -yksiköiden käytönvalvontapäällikkö Niko Mononen Stukista.

"Tietynlaiset poikkeamat toistuvat"

Fortumin kohdalla on kyse samansuuntaisista seikoista.

– On tunnistettu samanlaista haastetta erilaisten kehitystoimenpiteiden edistämisessä ja läpiviemisessä. Tämä on johtamisen selvä kehityskohde, toteaa Loviisa 1 ja 2 -laitosten käytönvalvontapäällikkö Tomi Koskiniemi.

Lisäksi Stuk on kiinnittänyt huomiota siihen, että Fortumilla on niukasti resursseja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

– Kehitystoimenpiteiden viivästyminen näkyy muun muassa siinä, että tietynlaiset poikkeamat toistuvat.

Poikkeamilla säteilyturvaviranomainen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jotakin tiettyä työvaihetta ei ole toteutettu täsmälleen ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Reaktoriin päätyi väärää tavaraa

Ainakaan toistaiseksi poikkeamat eivät ole yleensä olleet turvallisuuden kannalta merkittäviä.

– Laitosten käytössä ei ole ilmennyt erityisiä turvallisuuspuutteita, mutta aikaisemmin esillä olleisiin asioihin on edelleen kiinnitettävä huomiota, Mononen sanoo.

Fortumilla on kuitenkin havaittu myös ydinpolttoaineen käsittelyyn liittyviä seikkoja, jossa poikkeamien merkitys on selvästi suurempi.

– Reaktoriin joutui ylimääräinen komponentti, jota ei olisi pitänyt sinne laittaa, Routamo mainitsee.

Olkiluoto 3 aiheuttaa lisäpaineita

Monosen mukaan tilanne TVO:lla on edistynyt ja esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuus on jo vähentynyt. Myös yhtiön sisäinen viestintä on kehittynyt.

Tarkkaa kuvaa tämänhetkisestä kokonaistilanteesta Stukilla ei kuitenkaan ole. TVO:n tulee antaa arvio tekemiensä toimenpiteiden tehoamisesta vuoden loppuun mennessä.

– Ei ole merkkejä siitä, että kehityssuunta olisi kääntynyt uudestaan laskuun, Mononen arvioi.

Olkiluoto 3 -hankkeen ongelmat, viivästykset ja parhaillaan toteutettava intensiivinen käyttöönottovaihe aiheuttavat lisäpainetta ydinvoimayhtiön turvallisuuskulttuurille.

– Stuk on valvonnassaan painottanut, että aikataulupaineet eivät saa mennä laadukkaan tekemisen edelle.

Stuk ei vertaile yhtiöitä keskenään

Stuk tarkastaa kaikkien yhtiöiden johtamista ja turvallisuuskulttuuria säännöllisesti. Viranomainen ei kuitenkaan halua vertailla eri yhtiöiden turvallisuuskulttuurin laatua tai ongelmien vakavuutta keskenään.

Vasta voimalaansa valmisteleva Fennovoima on ainakin yhdessä asiassa eri tilanteessa kuin TVO ja Fortum.

– Vanhoila organisaatioilla on olemassa menettelyt ja kokemusta, joiden pohjalta kehittää toimintaansa. Uudella organisaatiolla kulttuuri ja rakenteet pitää luoda tyhjästä, Mononen sanoo.

Routamo korostaa, että myös yhtiöt itse ovat heränneet tilanteeseen ja tekevät korjausliikkeitä. Ilman tiukkaa oma- ja viranomaisvalvontaa turvallisuuskulttuuri voisi ennen pitkää rapautua niin, että turvallisuus vaarantuisi.

– Ei saisi tulla välinpitämättömyyttä eikä lipsumisen kulttuuria, koska silloin voi hiljalleen tulla ongelmia myös isommissa asioissa, Routamo toteaa.