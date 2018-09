STTK:n Palola: Kompromissiratkaisu mahdoton – "Emme tee kauppaa irtisanomissuojan henkilörajalla"

Hallituksen esitys alle 20 hengen yritysten irtisanomissuojaa helpottamisesta pitää STTK:n takajaloillaan Virallisia keskusteluja keskusjärjestön ja hallituksen edustajien välillä ei ole käyty. Kompromissiratkaisuun STTK ei suostu.

STTK ja hallituksen edustajat eivät ole käyneet virallisia neuvotteluja ratkaistakseen henkilöperusteisen irtisanomissuojan heikentämiseen liittyviä ristiriitoja.

STTK pitää kiinni siitä, ettei alle 20 hengen yrityksissä irtisanomissuojaa saa heikentää, eikä keskusjärjestö lähde etsimään ratkaisuvaihtoehtoa edes henkilörajan muutoksilla. Keskusjärjestö vaatii hallitusta vetämään koko esityksensä takaisin.

– Hallitus on tässä aloitteellinen. Meille riittää keskustelun aloitteeksi se, että hallitus toteaa sen, että koko hanke vedetään takaisin, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo Lännen Medialle.

Hallituksen lakiesityksen mukaan alle 20 hengen yrityksissä henkilöperusteista irtisanomisoikeutta helpotettaisiin.

Lakiesitys on herättänyt voimakasta vastusta ja Palolan mukaan kompromissiratkaisun löytäminen asiassa on mahdotonta.

– Vaikka alettaisiin keskustella siitä, että raja olisi jotain muuta kuin se kaksikymmentä, se ei käy meille. Me emme käy kauppaa tällä rajalla, Palola sanoo.

Palolan mukaan STTK on valmis keskustelemaan irtisanomisperusteista silloin, kun keskustellaan koko yt-lain uudistamisesta. Silloin niin taloudellis-tuotannollisia kuin henkilöperusteisia irtisanomisperusteita voidaan tarkastella yhtenä pakettina.

– Selvitystyö yt-lain uudistamistarpeesta on menossa. Sen yhteydessä voidaan katsoa myös muita irtisanomisperusteita, yhtenä isona pakettina. Puhtaasti henkilöperusteisessa mallissa me emme lähde hakemaan kompromissia, Palola toistaa.

Työpaikoilla varaudutaan työtaistelutoimiin

Hallituksen kaavailut henkilöperusteisen irtisanomissuojan heikentämisestä on johtamassa siihen, että STTK:hon kuuluvissa ammattiliitoissa on halua ja valmiutta käynnistää järjestölliset toimenpiteet työpaikkatasolla.

Mahdollisista toimista ja niiden aikatauluista kerrotaan myöhemmin.

– Olemme tehneet kilpailukykysopimuksen, koeaikaa on pidennetty, takaisinottovelvoitteen aikaa on lyhennetty ja aktiivimalli on voimassa. Hallitusta eivät kiinnosta edes asiantuntija-arviot, joiden mukaan irtisanomissuojan heikentäminen pienemmissä yrityksissä ei työllisyyttä paranna, Palola sanoo.

Maanantaina kokoontuneen STTK:n hallituksen mukaan työntekijöiden työsuhdeturvan ja oikeudenmukaisuuden vaaliminen on ammattiyhdistysliikkeen kivijaloista.

– STTK:n jäsenliitot eivät seuraa sivusta, jos sen jäseniä kohdellaan eriarvoistavasti.

STTK:n kysely: irtisanomissuojan heikennys ei saa kansalaisten hyväksyntää

STTK teettämän kansalaiskyselyn perusteella enemmistö suomalaisista ei hyväksy työsuhdeturvan heikentämistä.

Kysely on tehty heinä-elokuun vaiheessa. Aula Research Oy:n tekemään kyselyyn vastasi 2107 suomalaista eri puolelta Suomea.

– Vastanneista 65 prosenttia torjuu ajatuksen irtisanomisten helpottamisesta, Palola sanoo.