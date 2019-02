SK: Perussuomalaiset ja keskusta menettämässä eniten vanhoja kannattajiaan

Näin on,.. Keskustaa ei kukaan tavallinen ihminen äänestä, on sama kuin kokoomus.

Kookoomuksen olemme aina tienneet olevan rahanvallan puolue, joka ajaa yrittäjien ja rikkaiden asiaa.

Nyt Keskusta on miljonääri Sipilän johdolla mennyt samaan kastiin, keskustasta ei ole jäljellä kuin Väyrynen, joka voi jäädä jo eläkkeelle.

Perussuomalaiset ovat tällä hetkellä se puolue,joka voisi saada aikaan Suomessa Suomalaisuuden kunnioituksen.

Vuosia on poljettu Isänmaan henkeä maanrakoon, hyväilemällä kaikkea muuta kuin Suomalaisia.

Jopa muutamat Oikeusoppineet ovat saattaneet Perustuslait sille tasolle,että kohta ei Suomalaisuutta niissä ilmene.

Lapset,Opiskelijat ja Vanhukset ovat rasite ja taakka yhteiskunnalle, joille ei enää raahaa tahdo löytyä.

Vaikka näistä ryhmistä muodostuu Suomen hyvinvoinnin perusta.

Isänmaallisuus ei voi olla populismia jota nyt muutamat piirit pyrkii murskaamaan.