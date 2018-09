Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mielestä Euroopassa pitää ryhtyä pikimmiten tulkitsemaan YK:n pakolaissopimusta uudella tavalla.

Hänen mukaansa sitä on tähän saakka tulkittu niin, että kunkin valtion rajalle saapuva turvapaikanhakija voi ilmoittaa hakevansa sieltä turvapaikkaa. Tämän jälkeen hän on kyseisessä maassa turvapaikanhakijana kunnes hänelle on myönnetty turvapaikka tai mahdollinen käännytys on pantu täytäntöön.

Mykkäsen mielestä sopimusta pitäisi tulkita siten, että turvapaikanhakua ei voi toteuttaa astelemalla maan rajojen yli vaan sen tulisi tapahtua vain Euroopan ulkopuolella. Hänestä maanosaan pitäisi ottaa turvapaikanhakijoita kiintiöinä vuosittain suoraan sen ulkopuolella sijaitsevilta pakolaisleireiltä, joilla on yli 70 miljoonaa ihmistä.

– Salakuljettajilla on nyt liian suuri valta päättää siitä, kuka jää pysyvästi Eurooppaan, sillä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita on hyvin vaikea palauttaa takaisin.

Ministerin mielestä rajan yli tapahtuva hallitsematon maahantulo ja turvapaikanhaku pitää siis estää.

– Se pitää uskaltaa sanoa ääneen. Asiaa pitää katsoa lämpimällä sydämellä mutta rehellisesti eli niin, että autamme aidosti vainottuja. Samalla Euroopan suurten maiden on ruvettava ottamaan kokonsa mukainen määrä kiintiöpakolaisia.

Mykkäsen tulkinta pohjaa Eurooppa-neuvoston kesäkuussa tekemään päätökseen, jota pitäisi hänestä ryhtyä rohkeasti toimeenpanemaan.

– Solidaarisen eurooppalaisen pakolaispolitiikan ei tarvitse tarkoittaa sitä, että houkuttelemme ihmisiä kumiveneisiin.

Jyvät akanoista

Kai Mykkänen haluaa varata turvapaikan Suomessa vain haavoittuvimmassa asemassa oleville. Hän pitää päivänselvänä, että turvapaikkaa hakevien joukossa on sekä aidosti vainon kohteena olevia ihmisiä että henkilöitä, jotka eivät ole vainottuja turvapaikkamielessä.

– He lähtevät hakemaan parempaa elämää eurooppalaisesta hyvinvointivaltiosta, mikä on täysin ymmärrettävää. Mutta se ei ole peruste turvapaikalle. Järjestelmä ei saisi toimia enää niin, että vain ilmoittautumalla saa turvapaikan.

Mykkäsen mielestä erottelu näiden kahden ihmisryhmän välillä pitäisi tapahtua jo Euroopan ulkopuolella ja alueelle tulisi ohjata vain turvapaikkaan oikeutetut.

– Muutoin emme saa eroteltua jyviä akanoista vaan kielteisen päätöksen saaneet jäävät myös Eurooppaan.