Sipilä: Vanhustenhoidon yritykset ovat nyt syystä erityistarkkailussa

Sipilä on asettanut tavoitteeksi omavalvonnan lisäämisen. Nyt on nähty miten se toimii. Ei mitenkään. Siihen ei voi luottaa. Joka paikkaan yritetään myös saada tunkettua yksityistäminen. Se jäljet ovat olleet tosi karmeat. Tietyt asiat on hoidettava yhteiskunnan toimesta. Se on nyt nähty. Keskustan touhu on mennyt aivan överiksi. Sitä on myös kokoomuksen politiikka.

Seuraavissa vaaleissa järki mukaan äänestyskoppiin. Eikä noita vaalien läheisyyden hämäyspuheita uskota.