Sipilä valoi uskoa kannatuskuopasta huolestuneeseen puolueväkeen: "Vapise sinipuna" – pääministerin olo on tuntunut riittämättömältä

Sipilä nosti Suomen kuten lupasi. ? Tarkastellaampas vähän tätä asiaa. Paljoko on saatu oikeaa palkkatyötä.? Kuinka moni on te, toimistoista pakotettu palkattomiin töihin, työkokeilut, työharjoittelut, sekä palkaton työ. Ei nämä ole oikeita parannuskeinoja, vaan köyhyys on kasvanut rajusti,ja annettu yrityksile tilaisuus, että älkää palkatko oikealle palkalle, nyt on orjia mahdollisuus ottaa, ne tekee ilmaisella työt, on saatu te, toimistot tyhjiksi, kun kansa on karenssin uhalla pakotettu orjaksi, palkattomiin töihin, ja kaiken kukkuraksi yritetty kaata ay, liikkeitä, etä saatais koko Suomi palkattomaksi. En näe tässä asiassa mitään sellaista, että voitais puhua suomen nostamisesta ylös. Höpö höpö.! "Tieto on kultaa", "rehellisyys timanttia.!"