Sipilä pysyi porttien takana ja pani puoluesihteerin selittämään eroratkaisuaan

Tää mielikuvapolitiikka on järkyttävää. Vaikka Sipilä laittoi Suomen talouden kuntoon siten, että kaikki otti osaa talkoisiin, suurituloiset verotuksen kautta ja pienituloiset pienillä leikkauksilla tulonsiirtoihin, tämäkään ei riittänyt vihervasemmistolle vaan Sipilä sai kaiken loan niskaansa. Lisäksi työllisyys nousi historiallisen paljon ja valtion velanotto on lähes nollautunut... Noh, tästä on Rinteen helppo lähtä eteenpäin. Keskusta menee Isänmaa edellä,... muut puolue edellä. Mitä me tämän alueen ihmiset halutaan? Halutaanko me, että kaikki muuttaa etelään, vai halutaanko, että pohjoisessa on vielä elämää? Tähän kysymykseen haluaisin vastauksen vasemmistoa ja ps:ää äänestäneiltä.