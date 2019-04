Sipilä astui valokeilaan: Pääsiäisenä käyty useaan otteeseen keskustelua Antti Rinteen kanssa – keskustan hallitustie kuitenkin kaukana

Totuushan on täysin toisin, kuin ennen vaaleja annettu ymmärtää, viime vaalikausi hoidettiin erittäin hyvin, laiva läksi oikeaan suuntaan, Perussuomalaisen ministerin aktiivimalli oli ainoa paha moka hallituselta, minulle työministeri on ikuisesti Perussuomalainen vaikka takki kääntyy.

Hallitus hoitaa maan asioita ja tulevaisuudessa talous on kivijalka, johon kaikki rakennetaan, käytännössä jokainen puolue hoitaa ministeriöiden viitoittamalla tiellä taloutta, arvo vivahteita on, se on hyvä.

Kauimpana hallituksesta on populistinen puolue, jota Suomi ei tarvitse.

Alueellinen kehittäminen ei ollut muotia näissä vaaleissa, vaikka on tärkeintä, populistiset maahanmuutto asiat vei kaiken huomion, ilmastomuutoksesta yritettiin myös tehdä tärkeää teemaa, sekin kääntyi sen vastustajien hyväksi.

Kansa uskoo, kun sanotaan Suomen ilmastointitekojen olevan promillen luokkaa ja kaikki työpaikat menee sinne missä saa saastuttaa vapaasti, jostainterveen muutoksen pitää alkaa, miksei sivistyneistä länsimaista, tietenkin pikku hiljaa.