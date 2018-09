Siniset kimmastui kokoomuksen Satosen tekemästä työllisyysaloitteesta –luottamusäänestyksestäkin jäi hampaankoloon

Siis mitkä maakunnat? Ei meillä ole lakia mistään maakunnista ja voi hyvinkin olla, ettei koskaan tulekaan tai ainakin lakia muutetaan ensi hallituskaudella niin, että ajatuskin maakunnista häviää.

Sen sijaan jos työllisyydestä puhutaan, niin ongelmana Suomessa on tällä hetkellä laajalle levinnyt palkanmaksuhaluttomuus. Meillähän työllisyys ei tosiasiallisti ole juurikaan parantunut; on vain tullut 500 000 ihmisen ilmaistyöntekijäarmeija, joka on pakotettu antamaan työpanoksensa ilmaiseksi. Toiseksi meillä on säädetty Leikkurimalli 1, joka on ajanut työttömät vielä ahtaammalle ja joka ei ole mitään verrattuna suunnitteilla olevaan Leikkurimalli 2:een.

Todetaan lopuksi: maatamme ollaan johtamassa sata vuotta taaksepäin ja meillä on jo nyt orastava luokkayhteiskunta, jossa ylöspäin ei juurikaan nousta, mutta sen sijaan voi tipahtaa alaspäin aika helposti menettämällä palkallisen työpaikan. Ja tämä kehitys on ollut aivan tietoista uusliberalistiseen ideologiaan perustuvaa toimintaa niiden taholta, jotka tällä hetkellä itsevaltaisesti tekevät päätökset kuuntelematta ketään muita kuin omaa viiteryhmäänsä (EK etunenässä).

Työ ei ole parasta sosiaaliturvaa, palkkatyö on!