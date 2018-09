Seurakuntavaalien ehdokasmäärät näyttävät laskevan: miksi kirkolliset luottamustoimet eivät kiinnosta?

Omat kuppikunnat pyörittävät toimintaa. Oikeasti ei voi vaikutta. Näperrellään sitten vain pikkuasioita ja esim. rakentamiseen liittyvät kysymykset on pienen piirin heiniä. Samat toimijat pyörivät ja hinta on sen mukainen. Pikku remontit on käsittämättömän hintaisa. Mistäkö johtuu, samat konsultit, samat valvojat ja samolla syntymäpäivillä sovitaan asiat, nihin siis tarvitaan valtuutettuja.