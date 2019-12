"Sen verran kaukana näkemykset ovat" – Sovittelijan mukaan teknologia-alan palkkakiistassa ei edellytyksiä uudelle sovintoesitykselle

Viimeksi palkankorotuksia on tullut n.2006 sen jälkeen on pitänyt olla kokoajan niin maltillista, että. Reilun kymmenen vuoden ajan palkan”korotukset” on ollut sellaisia että muiden kulujen räjähtäessä käsiin ei ostovoima ole kuin laskenut. Tällä kierroksella ei pitäisi tyytyä alle 10% korotuksiin palkkoihin ja lisiin. Josko nyt olis duunarillekkin jaettavaa, tähän saakka on jaettu vain osinkojen ja poonusten maksuun. Ainiin, herroillahan on noussut kymmeniä prosentteja.