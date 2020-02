Selvitys ehdottaa Suomeen vesiveroja, tavoitteena käytön tehostaminen – suurimpia maksajia olisivat metsäteollisuus ja ydinvoimalat

Tämä on EU:n hanke, tarkoitus on laittaa kansalaiset vedestä verolle ja ohjata rahat EU eliitille. Siksi EU ajaa etäluettavien vesimittarien käyttöönottoa kaikkiin asuntoihin. Juttua perusteellaan vihreillä arvoilla, mutta taustalla on raadollinen rahastus.

Vesiveron rinnalla porvarit ajavat vesivarojen yksityistämistä ja sen jälkeen vedellä rahastamista sähkön tapaan. Tällä hetkellä vesi maksaa luokkaa kolme euroa kuutio, tulevaisuudessa kympin tai kaksi kuutiolta. Kaivoista menee jatkossa kiinteä vero.