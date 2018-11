Sdp:n Sanna Marin suomii kovin sanoin pääministeriä: "Sipilän pitäisi herätä todellisuuteen, jossa ihmiset elävät"

Marin "ei muistanut", että Hämeenlinnan Opettajankoulutuslaitos lakkautettiin 2012 ja koulutus siirrettiin Marinin omaan kotikaupunkiin Tampereelle. Sehän ei tietenkään silloin haittaa, eihän? Mitä leikkauksia on kohdistunut esim. työssäkäyviin lapsiperheiseen tai eläkeläisiin tai opiskelijoihin? Ei mitään! Tuloverotusta on laskettu, 120 000 ihmistä on päässyt töihin tienaamaan ja opiskelijat pääsivät yleisen asumistuen piiriin. Tämä on sitä katteetonta populismia sossuilta.