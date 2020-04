SDP pudotti perussuomalaiset suosituimman puolueen paikalta HS-gallupissa – koronakriisi on kasvattanut pääministeripuolueen suosiota

Marin sanoo olevansa pedantti ihminen. Sitä on uskominen. Hän on hyvin pedantti myös ulkoisesti. Jokainen hiuskarva on aina ojennuksessa, Meikki kasvoilla on moitteeton. Ilmeet ovat tarkoin harkitut. Puhetyyli on sekin moitteetonta, lukuunottamatta terävää ärrää. Asusteet on tarkkaan harkittuja, ilmeisesti hankittu hintavista desing-liikkeistä. Kädet ovat aina kauniisti yhdessä, oikea käsi vasemman päällä. Kaikki ulkoinen on täydellistä.

Ikävä vain, että pedanttien ihmisten sanotaan olevan turhan tarkkoja ja pikkumaisia ihmisiä. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että Marin olisi sitä.

Ei missään nimessä.