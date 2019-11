Sattumien summa voisi johtaa sähkön katkaisemiseen kodeista keskellä pakkaskautta

"Kantaverkkoyhtiö arvioi, että tulevan talven huippuaikoina tuontisähkön osuus on peräti viidennes Suomessa käytettävästä sähköstä."

Suuntahan on hyvä. Tänään 21.11.2019 n. klo 13 sähkön kulutus Suomessa on 10331MW ja tuotanto 7385 MW ja tuonti (-vienti) 2935 MW. Tuontisähköä siis liki 30%, lähes kolmannes! Tuulivoimaa tuotannosta nyt hulppeat 510MW ja aurinkoenergiaa peräti 7MW.

Paljonko mahtaa olla öljylämmittäjien energian tarve nyt ja kovilla pakkasilla ja miten paljon tämä joukko lisää sähkönkäyttöä, kun kevytöljyn polttaminen kielletään. Kaukolämpölaitokset kai saavat tuprutella raskasta polttööljyä aluelämpökeskuksissa kovemmilla pakkasilla (Oulussa olisko -15 astetta) jatkossakin ja asiakkaat saavat lämpönsä huomattavasti edullisemmin kuin kevytöljyn kuluttajat.