Särkyneen sydämen syndroomassa aivot näyttelee keskeistä roolia – voi johtaa kuolemaan

Syndrooman takana on usein stressaava tunteisiin käyvä tapahtuma kuten läheisen kuolema.

Sveitsiläiset tutkijat ovat saaneet selville, että sydän voi todella "särkyä" surullisen tapahtuman vuoksi ja että se johtuu aivoista.

Asiasta kertoo BBC viitaten European Heart Journalissa julkaistuun tutkimukseen.

Zürichin yliopistollisen sairaalan tutkijat selvittivät harvinaista ja epätavallista tilaa, jota nimitetään särkyneen sydämen syndroomaksi. Syndrooman takana on usein stressaava tunteisiin käyvä tapahtuma kuten läheisen kuolema.

Tutkijoiden mukaan tässä sydänlihaksen sairaudessa eli kardiomyopatiassa näyttelee keskeistä osaa se, miten aivot reagoivat stressiin ja shokkiin.

Särkyneessä sydämessä on kyse eri asiasta kuin sydänkohtauksessa, joka johtuu verisuonten tukkeutumisesta. Oireet voivat olla kuitenkin samanlaiset: henkeä ahdistaa, rinnassa tuntuu kipua.

Voi johtua myös iloisesta tapahtumasta

Usein takana on surullinen tapahtuma, mutta se voi johtua myös iloisemmista uutisista kuten häistä tai uuden työpaikan saamisesta.

Sydän yleensä särkyy vain joksikin aikaa, sydänlihaksen toipuminen kestää muutamasta päivästä kuukausiin. Se voi kuitenkin johtaa myös kuolemaan.

Tutkimuksessa tohtori Jelena Ghadri ja kollegat seurasivat mitä tapahtui 15:lle särkyneen sydämen syndrooman kokeneen potilaan aivoille.

Potilaiden aivot näyttivät magneettikuvauksessa erilaiselta kuin kontrolliryhmän 39 terveen potilaan aivot.

Aivojen niissä osissa, jotka kontrolloivat tunteita ja ei-tietoisia tai automaattisia ruumiin reaktioita kuten sydämen sykettä, oli vähemmän kommunikaatiota.

Näiden aivojen alueiden ajatellaan kontrolloivan reaktiotamme stressiin.

– Tunteita käsitellään aivoissa joten on ymmärrettävää, että tämä sairaus on lähtöisin aivoista ja sillä on vaikutusta alaspäin sydämeen, hän sanoi BBC:n mukaan.

Vielä ei ole tiedossa, miten tämä tarkkaan ottaen tapahtuu, lisätutkimus on tarpeen. Potilaiden aivoja ei päästy kuvaamaan juuri siihen aikaan kun he kehittivät särkyneen sydämen syndrooman.

Särkyneen sydämen syndrooma tunnetaan myös nimellä takotsubo-kardiomyopatia, koska se havaittiin lääketieteellisessä mielessä ensimmäisen kerran Japanissa 1990-luvulla.

Syndrooman saaneista 90 prosenttia on naisia.