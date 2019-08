Ruokaturva ja ilmastokriisi on mahdollista hoitaa samaan aikaan, mutta lihankulutuksen on vähennyttävä

Aikoinaan kohistiin kovasti laivojen rikkidirektiivista. Sekin käytännössä koskee , vain Suomea. Logistisesti Suomi on saari ja rikkidirektiivi on voimassa vain Suomen lähimerialueilla. Sitäpaitsi itämeren laivaliikenteestä yli puolet on venälaisiä,joita mitkään direktiivit eivät koske.

Hieno kuitenkin, että Euroopan vihreät saivat läpi ajatuksen E-10 polttoaineesta. Nyt sademetsiä hakataan kiihtyvästi, että saadaan kasvatettu palmuöljyä edelleen etenolin raaka-aineeksi. Tämäkin "virheä" laki on ollut yksi suurimmista ympäristörikoksista koskaan. Kiitos vihreille siitäkin.