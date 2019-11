Rinne ihmettelee työmarkkinajärjestöjen nuivaa suhtautumista pienten eläkkeiden korottamiseen

Tuskinpa kaikki on demareita. Olkoot ketä tahansa mutta olisihan tuo inhimillistä. Pitäisikö sitten rajata saajista kaikki muut. Ehkäpä kannattamasi puolueen eläkeläiset. Sairasta tuollainen höpötys tai sitten kateellista. Kyllä kaikki tulee saamaan eläkettä jos päättäjillä riittää inhimillisyyttä. Kenenkä aikaan saamaa tuo eläkerahastoasia on?? Nytkin Suomen valtio menettää ison osan verotuloja tiettyjen tahojen veronkierto/suunnittelun vuoksi. Toisaalta tietyllä tahoilla isot tulot voi nostaa pääomatuloina joista ei makseta kunnallisveroa. No kunnille täytyy jakaa tukia valtion taholta. Valtio on iso maksaja myös työeläkerahastoihin.