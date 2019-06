Rikosseuraamuslaitos haluaa keskittää vankilat kasvukeskuksiin — Puolet vangeista suorittaisi jatkossa rangaistustaan avovankiloissa tai panta jalassa

Sairasta. Rakennetaan mielummin 3 uutta isoa vankilaa joissa on omat eristys- ja turvaosastot mm. vaarallisille vangeille. Yhden vankilan koko 1000 henkilölle. Maailmalta löytyy hyviä valmiita malleja. Halvempi niitä vankeja on pitää vankilassa kuin yhteiskunnan riesana ja kuluna. Vankilat rautateiden varteen Hämeenlinna, Seinäjoki ja Kemijärvi. Näillä on paikallisille työllistävä vaikutus ja logistiikka hoituu pitkälti junilla.