Raskaan liikenteen ajokorttien teoriakokeissa reputtaneiden määrä kasvanut räjähdysmäisesti – Opettaja: Koetehtävissä vaikuttaa olevan virheitä

Raskaan liikenteen ajokorttien teoriakokeissa läpimenoprosentti romahti heinäkuussa kokeen uudistuksen jälkeen. Trafin mukaan teoriakokeita on vaikeutettu tietoisesti. Monien kokeessa käyneiden mielestä koetehtävissä on virheitä.

Ajokorttilain ja teoriakokeen muutos heinäkuun alusta lähtien on aiheuttanut sen, että linja-autokorttia (D), kuorma-autokorttia (C) tai ajoneuvoyhdistelmäkorttia (CE) ajavien läpipääsy teoriakokeessa ensimmäisellä yrittämällä on romahtanut.

Trafin mukaan lakimuutoksen jälkeen 1.7.–6.11. C-luokassa on ensimmäisellä kerralla päässyt teoriakokeesta läpi 58 prosenttia, CE-luokassa 62 prosenttia ja D-luokassa peräti vain 44 prosenttia.

Teoriakokeen läpäisi ensimmäisellä kerralla ennen lakimuutosta ja uutta teoriakoetta C-luokassa 91 prosenttia, CE-luokassa 93 prosenttia ja D-luokassa 95 prosenttia.

Kuljettajia kouluttavassa Oulun seudun ammattiopistossa (OSAO) lukemia on hämmästelty. Opettajien mukaan oppilaat ovat olleet sitä mieltä, että osassa kokeen kuvallisia tehtäviä on virheitä.

Lehtori Teuvo Lalli sanoo, että etenkin linja-autoajokortin uusissa teoriakokeissa vaikuttaa olevan virheitä.

Kouluttajat eivät pääse näkemään kokeita tai vastauksia.

– Olemme kuulleet tästä aika laajasti ja uskomme siihen kyllä. Aiemmin teoriakokeissa hylkäysprosentti oli 3–5 prosentin luokkaa. Nyt hylätään linja-autopuolella yli 50 prosenttia. En usko, että aineisto ja koulutus ovat niin paljon huonontuneet, Lalli sanoo.

Hän uskoo, että opiskelijat ovat oikeilla jäljillä, kun he sanovat, että kuvallisissa kysymyksissä on virheitä.

– Sääntöjen pitäisi jo olla opiskelijoilla tiedossa. Heillä voi olla 20 vuoden kokemus autolla ajamisesta liikenteessä, Lalli sanoo.

Lehtori Kari Hiltunen sanoo, että vastaavia näkemyksiä kokeen virheistä on kuulunut myös esimerkiksi kuljetusalan oppilaitoksista Rovaniemeltä ja Tampereelta.

Asiantuntija Marjo Immonen Trafista myöntää, että muutos läpimenoprosenteissa on raju. Hänen mukaansa raskaan liikenteen teoriakokeesta on tietoisesti tehty aiempaa vaativampi.

– Raskaassa ajoneuvoluokassa oli ennen kymmenen aika helppoa kysymystä, jotka olivat tosi vanhoja eivätkä enää välttämättä ajankohtaisia. Nyt kysymysten määrä on noussut ja lisäksi on 30 kuvakysymystä, joita ei ennen ollut. Sanallisista kysymyksistäkin on tullut entistä vaikeampia, Immonen sanoo.

Teoriakokeessa kysytään paljon kysymyksiä liikennemerkeistä.

– On huomattu, että jotkut liikennemerkit ovat raskaan liikenteen puolella älyttömän vaikeita, niitä ei oikeasti osata. Sen takia ne onkin tuotu tutkintoon, että korkeita ajoneuvoja kolahtelee siltoihin ja painorajoituksia ylitetään. Raskaalla ajoneuvolla ajaessa pitää katsella myös niitä liikennemerkkejä, joista henkilöautolla ei tarvitse välittää, Immonen sanoo.

Immosen mukaan heille on tullut muutamia oikaisuvaatimuksia heinäkuussa. Trafi käy oikaisuvaatimuksen jälkeen kokeen läpi.

– Muutamia koekysymyksiä on heinäkuussa jouduttu korjaamaan, tuotantoon mennessä niihin oli jäänyt pieniä virheitä. Viime aikoina oikaisuvaatimuksia ei ole tullut.

Oppilaitoksista ei ole Immosen mukaan oltu ainakaan häneen yhteydessä asiasta.

Immosen mukaan kokelaiden kannattaa vaatia oikaisua.

– Jos kokeessa on virhe, totta kai me muutamme kokeita. Kokeissa ei saa olla virheitä.