Raportti: Liikenteen päästökauppa nostaisi polttoaineen hintaa, mutta veisi Suomen liikenteen päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä

Jokaisesta ympäristötilan parantamisesta on jokainen ihminen hyötynyt aina. Eikä poltomoottorin tuottamien myrkkyjen vähentäminen ole tästä poikkeus. Lisähyötynä on sähköautojen n. 15% kustannustaso "polttoainekuluissa".

Ympäristön eteen tehty työ on hyvin nopeasti myös maksanut kustannuksensa itse. Muistamme mm. kuinka metsäteollisuuden aloittaessa nollakuidun talteenoton säästyivät vesistömme lopulliselta tuholta ja metsäteollisuus hankki miljardien tulot tästä tuotannonlisäyksenä.