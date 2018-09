Rajua tilitystä armeijasta: Kaveria ei jätetä, paitsi jos olet nainen

Naisten pitkä marssi asepalvelukseen ei ole sujunut kuin tanssi. Uutuuskirja kertoo rajusta kiusaamisesta, häirinnästä ja vammojen salailusta.

Usein puheet naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ovat olleet myönteisiä, jopa ylistäviä, mutta totuus on jotain muuta.

Naisten pitkä marssi miehiseen armeijaan ei olekaan sujunut kuin tanssi. Sen todistaa kasvatustieteen tohtori, reservin luutnantti Kaisa-Maria Töllin uutuuskirja nimeltä Häiriö! Naiset intissä.

Kirja kertoo rajusta kiusaamisesta, seksuaalisesta häirinnästä, salakuvaamisesta ja rasitusvammojen salaamista.

Tölli on haastatellut 52 armeijan käynyttä naista. Naiset ovat eri-ikäisiä ja useista joukko-osastoista sekä aselajeista. Kirjaan on haluttu saada totuudenmukaiset kokemukset. Siksi haastateltavat kertovat kokemuksiaan nimettömänä.

– Heikkouksien tuominen esille ja leimautumisen pelko ovat kova kynnys, Tölli perustelee.

Hyvä jätkä ei valita

Tölli on sitä mieltä, että naisten kynnys hakeutua varusmiespalvelukseen on korkea. Se johtuu vääristyneistä asenteista ja tiedon puutteesta.

– Voidaan tiivistää, että intissä pärjäävä nainen on huippukuntoinen ja paksunahkainen hyvä jätkä, joka ei valita, ja joka suhtautuu häirintään huumorilla. Naiset vaikenevat ikävistä kokemuksistaan, sillä he pelkäävät leimautuvansa.

Haastatteluissa kävi ilmi, että yli puolet naisista kokee palvelusaikana kiusaamista ja kärsii rasitusvammoista. Jopa yli neljännes naisista kokee seksuaalista häirintää. Sama osuus keskeyttää palveluksensa.

– Yksinäisyys, ulkopuolisuuden kokemus ja riittämättömyyden tunne ovat osa arkea.

Naiseudelle ei ole tilaa

Töllin kirja kertoo korutonta totuutta siitä, miten fyysiseen rasitukseen tottumattomat naiset joutuvat kiusatuiksi ja syrjityiksi.

– Naisten kertomukset osoittavat sen, miten miehinen järjestelmä armeijamme on edelleen. Naiseudelle ei ole tilaa.

Tölli on havainnut, että naiselta odotetaan paljon.

– Kun on lähtenyt inttiin vapaaehtoisesti, niin sinun pitää pärjätä valittamatta jopa paremmin kuin miehet, jotta saat saman arvostuksen kuin he.

Kateutta molemmin puolin

Naiset kokevat myös kateutta.

– Joskus naiset pärjäävät miehiä paremmin. Sekin voi herättää ärsytystä miehissä. Palvelusaika on monelle hankalaa tasapainoilua.

Palvelus on naisille mullistava ajanjakso.

– Haastattelin myös naisia, jotka ovat käyneet armeijan ajat sitten. Aika ei ole kullannut muistoja. Yllätyin, miten traumaattisia muistoja ja rankkoja tapahtumia naiset kantavat mukanaan. Vuosien jälkeenkin palvelus herättää katkeruutta ja pettymystä.

– Vaikka moitteettomat kotiuttamispaperit on saatu ja kaikki näyttää hyvältä, niin monella on tunne, että on epäonnistunut armeijassa.

Mene sinne vaan

Eniten naisia on kiusattu siitä, että fyysiset voimat ovat loppuneet kesken, eivätkä he ole pysyneet joukon mukana.

Töllin mielestä naiset eivät saa riittävästi tietoa armeijan vaatimasta fyysisestä kestävyydestä, koska tiedonpuute on valintatilaisuutta laajempi ongelma.

– Naisten annetaan ymmärtää, että kyllä sinä pärjäät, menet asenteella eteenpäin. Erikokoisille ja -kuntoisille naisille pitää antaa parempi kuva, mikä intissä odottaa.

Polvi pettää useimmiten

Eniten naiset kärsivät rasitusvammoista. Monen haastateltavan tekstissä vilisevät polvivammat ja jopa lantiomurtumat.

– Moni on viivytellyt, ennen kuin on hakeutunut hoitoon. Käynti sairastuvalla ja lääkärin vastaanotolla on voinut johtaa kiusaamiseen. Tästä on tullut kierre. Naiset ovat mukana harjoituksissa kipulääkkeiden voimin ja vammat ovat pahentuneet.

Puolustusvoimissa on ollut vuosia tiukka nollatoleranssi kiusaamiselle ja häirinnälle.

– Harmikseni joudun toteamaan, että asenteet ovat yhä vahvat. Osa kouluttajista on sellaisia, että he vähättelevät naisia.

Ikä suojelee, ehkä

Tölli suoritti itse asepalveluksen 28-vuotiaana Porin prikaatissa.

– Koin lievempänä kiusaamisen, sillä olin vanhempi. Ikä suojeli minua toisin kuin aivan nuoria naisia. Tosin olin aselajin ainoa nainen ja sen vuoksi silmätikkuna. Koin pelkoa, että sairastun tai joudun keskeyttämään palveluksen.

Huonoja arvosanoja

Naisten vähättelystä voi seurata haittaa jatko-opiskeluille.

– Nainen voi saada huonot arvosanat merkintöihinsä, vaikka siihen ei ole syytä. Sillä voi olla merkitystä, jos haluaa päästä vaikkapa rauhanturvatehtäviin.

Kutsunnat kaikille

Mitä voidaan tehdä, että nainen kokisi olevansa tasavertainen armeijassa?

– Kutsunnat koko ikäluokalle. Niissä pitää tuoda esille palveluksen sisältö entistä paremmin ja kertoa fyysisistä vaatimuksista.

Naisten on saatava tietoa yhtä paljon kuin miesten.

Malli jo olemassa

Tölli kannattaa ministeri Elisabeth Rehnin elämäntyötä jatkavan ajatushautomon kansalaispalvelusmallia, jossa ehdotetaan koko ikäluokan kutsuntojen lisäksi varautumispalvelusta.

– Tällä systeemillä armeijaan saataisiin motivoituneimmat ja kyvykkäimmät alokkaat. Ne, jotka eivät halua armeijaan, voisivat mennä varautumispalvelukseen, joka palvelee siviilikriisinhallintaa.

Pois erivapaudet

Naisilla on erivapauksia, joista he haluavat päästä eroon.

– Palveluksen voi keskeyttää ilman syytä 45 vuorokauden kuluessa ja naiset saavat korotettua päivärahaa. Naiset ovat valmiita luopumaan molemmista. Naiset kannattavat myös yhteistupia. Ne ovat merkittäviä yhteishengen kannalta.

Tölli myös ehdottaa, että heikompikuntoisia naisia voitaisiin ohjata sellaisiin aselajeihin, jotka eivät ole fyysisesti kaikkein vaativimpia.

– Norjassa yhteistuvista ja ohjaamisesta fyysisesti vähemmän vaativiin aselajeihin on saatu hyviä kokemuksia.