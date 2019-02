Puolustusministeri Niinistö syyttää taas "perustuslakitalebaneja" – ihmisoikeusjuristi Scheinin äimistelee syytöksiä

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on jatkanut perustuslakiasiantuntijoiden arvostelua blogikirjoituksessaan. Niinistöä kismittää se, että tiedustelulait ovat hetkeksi jumiutuneet, koska lakiesitysten perustuslaillisuutta arvioidaan vielä tarkemmin.

Erityisesti tiedustelulakien syrjintää koskevaa sääntelyä sekä teknisestä laitetarkkailua koskevia linjauksia syynätään.

Tarkastelua on päätetty eduskunnassa vielä tehdä, koska professorit Juha Lavapuro ja Martin Scheinin ovat yhä esittäneet sosiaalisessa mediassa huolia tiedustelulakien perustuslaillisuudesta.

Niinistö ei ole viime aikojen tapahtumia sulattanut kovin hyvin.

– Perustuslakitalebanit verhoavat omat ideologiset tavoitteensa asiantuntijuuden valekaapuun ja pyrkivät sosiaalisen median välityksellä painostamaan kansanvaltaisesti valittua eduskuntaa. Ja eduskunta taipui huolimatta siitä, että nämä laintulkitsijat olivat olleet jo useaan otteeseen kuultavina eduskunnassa (palkkiona 670 – 1 340 euroa per lausunto), Niinistö kirjoittaa blogissaan.

Puolustusministeri hyökkää erityisesti Martin Scheininiä vastaan kirjoituksessaan.

– Aivan oma lukunsa on perustuslakiasiantuntijana esiintyvä professori Martin Scheinin, entinen Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen. Tunnettu myös Turun akateemisesta sosialistiseurasta, jonka ideologiana oli marxismi-leninismi. ”Rauhanideologiaansa” ajaakseen Scheinin lähetti jo syyskuussa 2017 avoimen kirjeen Sdp:n, vihreiden, Vasemmistoliiton ja Rkp:n eduskuntaryhmille. Hän esitti parhaana vaihtoehtona tiedustelulakien tarkoituksen tosiasiallista vesittämistä, mutta myös jopa tiedustelulakien täydellistä torjumista oppositiopuolueitten määrävähemmistöasemaa hyväksikäyttäen, Niinistö sanoo.

Niinistö vihjaa "perustuslakitalebanien" ihailevan totalitääristä neuvostoyhteiskuntaa.

– Totalitäärisen neuvostoyhteiskunnan ihailijoiden tviiteillä ei voi jatkossa olla merkitystä demokraattisen Suomen kansanedustuslaitoksessa, Niinistö kirjoittaa.

Scheinin äimistelee

Martin Scheinin äimistelee Twitterissä puolustusministerin kirjoitusta

– Saanko esitellä, puolustusministeri Jussi Niinistö. Eduskunnan täysistunto ja valiokunnat ovat päättäneet, että perustuslakivaliokunta vielä varmistaa tiedustelulakien perustuslainmukaisuuden. Esittelevä ministeri:’Talebanit ovat saaneet tahtonsa läpi kansanvallasta piittaamatta’, Scheinin tviittaa ja viittaa Niinistön blogikirjoitukseen.

Sheinin on oikeustieteiden tohtori ja työskentelee kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professorina European University Institutessa Firenzessä. Aiemmin hän on ollut Åbo Akademin valtio-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori sekä Ihmisoikeusinstituutin johtaja.

Scheinin on ollut aiemminkin useissa eri lakikysymyksissä esillä, koska hän on yksi Suomen arvostetuimmista lakiasiantuntijoista. Hänen näkemyksiään on joskus arvosteltu siitä, että hän näkee todella monissa lakihankkeissa ihmis- ja perusoikeusongelmia.

Scheinin on korostanut, ettei turvallisuuden varjelemisella saa rikkoa ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia.

– Paniikki tuottaa huonoa lainsäädäntöä ja huonoa laintulkintaa, Scheinin on todennut Apu-lehden haastattelussa viime vuonna.