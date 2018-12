Puheenaihe: Onko hyvä, että Alko on avoinna jouluaattona?

Juu mutta kysymys on väärä. Oikea kysymys on se, että miksi meillä aikuisilla ihmisillä täytyy alistua Alkon monopoliin? Alkoholi on tämän maailman kaikille muille aikuisille normaali asia ja he saavat myydä ja ostaa alkoholia miten keskenään asian parhaaksi näkevät. Tämä on nöyryyttävää meitä suomalaisia aikuisia ihmisiä kohtaan, että aivan kuin me oltaisiin jotenkin huonompia kuin muut aikuiset.