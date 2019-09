Puheenaihe: "Myrkky, joka ei kuulu ympäristöön" – Kysyimme, pitääkö lyijy kieltää hauleissa ja luodeissa

Niin kauan kuin lyijyhaulit sallitaan jollain tavoin, niitä käytetään kaikessa metsästyksessä. Äskeisessä ratsiassahan niitä löytyi monilta sorsastajiltakin. Nykyihminen on perusluonteeltaan kelmi. Jos jostain on etua otettavissa, se otetaan. Yksi tapa viivyttää on vaatia lisää tutkimusta, kuten Leskinen tekee.