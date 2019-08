Pudasjärven ampumis- ja sieppaustapauksen oikeuskäsittely päättyi – syyttäjän mukaan kyseessä oli tappo, puolustuksen mukaan ikävien sattumien summa

– Hän on toiminut tahallisesti. Hän on voinut pitää varmana sitä, että hän aiheuttaa kuoleman. Ainakin se on ollut todennäköisempää kuin se, että näin ei kävisi, kihlakunnansyyttäjä Vuokko Hautala sanoi perjantaina Oulun käräjäoikeudessa.

Hän antoi loppulausuntonsa Pudasjärvellä viime tammikuussa sattuneesta ampumis-ja sieppaustapauksesta, jossa paikallinen mies ammuttiin, hänen puolisonsa kaapattiin Ruotsiin ja heidän kotinsa poltettiin.

Lähes 20 syytettä poikineessa vyyhdessä ovat syytettyinä oululaiset, vuosina 1973 ja 1984 syntyneet miehet sekä vuonna 1966 syntynyt nainen. Osa lievemmistä syytteistä on myönnetty oikeiksi, mutta törkeimmät kiistetään yhä jyrkästi.

Syyttäjän mielestä pudasjärvisen kuoliaaksi ampunut nuorempi oululaismiehistä pitäisi tuomita taposta.

– Kyse oli hirvikivääristä, joka ei laukea helposti. Hän tähtäsi ja osui keskelle vartaloa.

Syyttäjä väittää vanhemman miehen menneen nuoremmalle avuksi tilanteessa, jossa omaisuuttaan ja itseään puolustanut pudasjärvinen mies piti kiinni aseesta. Syyttäjän mukaan vanhempi oululaismies sai tämän irrottamaan otteensa ja ase päätyi nuoremmalle miehelle, joka ampui kuolettavan laukauksen.

– Hänen (vanhemman syytetyn) on täytynyt käsittää, mikä on hänen toimintansa merkitys tapahtumien kulussa. Hänet tulee tuomita avunannosta tappoon.

Syyttäjän mukaan oululaismiehet tunkeutuivat ampumisen jälkeen ammutun ja tämä puolison kotiin sekä ryöstivät puolison yksissätuumin törkeällä tavalla yhdessä oululaisnaisen kanssa. Nainen olisi voinut poistua paikalta käytössään olleella autolla, syyttäjä muistutti.

– Sen sijaan hän teki tietoisen päätöksen osallistua toimintaan.

”Hänet muilutettiin Ruotsiin”

Vahingonkorvauksia vaativia asianomistajia eli surmatun puolisoa ja tämän perhettä edustava asianajaja Pasi Hagman sanoi rikoskokonaisuuden olevan poikkeuksellinen.

Pudasjärvinen nainen menetti traagisena yönä puolisonsa, minkä jälkeen rikosten kohteeksi joutui hän itse.

– Täysin sivullinen, puolustuskyvytön nainen pahoinpideltiin, nöyryytettiin, uhkailtiin kiväärillä ja tappamisella omassa kodissaan varsin pitkän ajan, jonka jälkeen koti poltettiin ja hänet muilutettiin Ruotsiin asti, Hagman luetteli omassa loppulausunnossaan.

– Hänen elämänsä on palasina. Hän joutuu keräämään palaset vuosien varrella eikä hän välttämättä tule onnistumaan siinä koskaan.

Hagman pitää ilmiselvänä, että sieppauksen motiivina oli raha.

– Häneltä tarvittiin rahaa ja kun se ei nostorajan vuoksi onnistunut, häntä pidettiin mukana.

Syytetyn puolustus: Ikävä sattumien summa

Taposta syytetyn miehen puolustuksen mukaan syytetty ampui laukauksen ohi, mutta sattumanvaraisesta syystä se osuikin vahingossa kuolettavasti uhria.

– Jos hän olisi ollut selvä, tällaista vahingonlaukausta ei olisi tällä seurauksella päässyt tapahtumaan. Jos päämiehelläni olisi ollut tarkoitus osua, hän olisi ongelmitta osunut erittäin paljon hengenvaarallisemmalle osalle asianomistajan kehoa ja varmistunut uhrin kuolemasta, asianajaja Jouko Viitala selitti.

– Tämä on ollut ikävä sattumien summa. Päämies kantaa siitä vastuun mutta toivoo, ettei häntä tuomiota tapporikoksesta, johon hänen syyllisyytensä ei ulotu.

Syytetty kiistää jyrkästi myös sen, että hän oli surmatyön jälkeen osallistunut törkeään ryöstöön ja tehnyt uhrin asunnolla minkäänlaista väkivaltaa tämän puolisoa kohtaan saati uhkailleensa tätä Ruotsin-matkan aikana.

Avunannosta tappoon syytettyä miestä avustavan varatuomari Tuukka Tieksolan mielestä hänen päämiehensä on täysin osaton ampumiseen, joka tuli tälle yllätyksenä.

– Kamppailu aseesta ei voi millään tulkinnalla viitata siihen, että päämieheni antaa apua sille, että hänet (pudasjärvinen mies) ammutaan välittömästi. Syyllisyydestä jää järkevä epäily ja syyte pitää panna hylkyyn, hän esitti käräjäoikeudelle.

Tieksolankin päämies kiistää toteuttaneensa väkivaltaisen törkeän ryöstön. Avustaja mukaan kyseinen tilanne on kuitenkin ollut surmatun puolisolle järkyttävä ja vienyt tämän paniikkiin.

– Tällainen ihminen saattaa muistaa joitain asioita väärin.

”Lyönti olisi saanut jäädä tekemättä”

Vuonna 1996 syntynyttä naista puolustava asianajaja Kari Eriksson kertoi hänen päämiehensä päätyneen tapahtumien keskipisteeseen suostuessaan kuljettajaksi Oulusta Pudasjärvelle matkanneeseen autoon.

Siellä nuorempi miehistä ampui laukauksia kohti kerrostaloa.

– Tilanne järkytti häntä eikä hän ole ollut tämän jälkeen enää oma itsensä.

Erikssonin mukaan hänen päämiehensä ei ole missään vaiheessa pyrkinyt vähättelemään osuuttaan vaan hän on ensimmäisestä poliisikuulustelusta lähtien myöntänyt lyöneensä pudasjärvisen naisen tajuttomaksi.

Se tapahtui paniikinomaisesti, Eriksson selitti.

– Lyönti olisi tietenkin saanut jäädä tekemättä. Mutta hän on pelännyt myös oman turvallisuutensa olevan vaarassa ja hän haki sellaista toimintaa, mikä olisi muiden paikalla olleiden kannalta mieluisaa ja hyväksyttävää.

Puolustus katsoo, että naisen osallisuus tapahtumiin on joka tapauksessa huomattavasti vähäisempi kuin kanssavastaajien.

– Hän on hyvin katuvainen oman toimintansa suhteen.

Käräjäoikeus antaa tuomionsa vyyhdessä kahden viikon kuluttua.