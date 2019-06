Prisma poisti verkkokaupastaan kirjan, joka on viestintäasiantuntijan mukaan julkaistu hämäyksen vuoksi: "Se on taitava väärennös – täyttä roskaa"

Johan Bäckmanin julkaisemaa infosotateosta on myynyt Prisman lisäksi Suomalainen Kirjakauppa. SOK poisti kirjan valikoimistaan, mutta Suomalainen Kirjakauppa ei ainakaan vielä ole päätynyt takaisinvetoon.

Prisman valikoimista poistettiin perjantaina dosentti Johan Bäckmanin kustantamaksi ilmoitettu teos, jonka mukaan EU käy informaatiosotaa Venäjää vastaan ja länsimaiden johtajat haluavat alistaa vapaan median.

Kirja poistettiin Prisman verkkokaupan valikoimista sen jälkeen, kun Lännen Media oli pyytänyt SOK:lta haastattelua aiheesta.

Pamflettimaisessa kirjassa kuvaillaan muun muassa, kuinka EU suunnittelee "median haltuunottoa" ja kuinka Saksan liittokansleri Angela Merkel suunnittelee mediasensuuria.

Prisman valikoimajohtaja Ville Vahla sanoo, että teos päätyi myyntiin vahingossa. Hänen mukaansa SOK ei halua "missään nimessä myytävän kaikkea, mitä markkinoilla on".

– Joskus sattuu inhimillisistä syistä, että valikoimaan pääsee uimaan kirja, jota emme halua myydä. Kun tällainen on tullut vastaan, olemme poistaneet sen välittömästi. Tämä kyseinen kirja on poistettu myös.

Bäckman tunnetaan yhteyksistään Venäjän virallisiin tahoihin. Hän oli myös yksi niin kutsutun MV-oikeusjutun vastaajista Helsingin käräjäoikeudessa syksyllä 2018. Hänet tuomittiin vuoden ehdolliseen vankeuteen Ylen toimittajaan kohdistuneesta kunnianloukkauksesta ja vainosta.

Prisman valikoima on laaja, ja verkkokaupassa on myynnissä yli 70 000 kirjanimekettä. Valikoimajohtaja Ville Vahlan mukaan Johan Bäckman Publicationsin kirja pääsi valikoimaan vahingossa. KUVA: Joel Maisalmi

"Tyylipuhdas näyte propagandasta"

Kyse on englanninkielisestä kirjasta EU's Infowar on Russia (vapaasti suomentaen "EU:n informaatiosota Venäjää vastaan"). Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen yksikönjohtaja Markku Mantila kuvaa teosta sanoilla "täyttä roskaa".

– Ei tarvitse olla kauheasti yleissivistystä, kun huomaa, että kirja on täyttä tuubaa. Se on tyylipuhdas näyte propagandasta, ei tiedon tuottamista, sanoo Mantila, joka ennen siirtymistään nykyisiin tehtäviin toimi valtioneuvoston viestintäjohtajana.

Teoksen julkaisijaksi on mainittu "European Center of Excellence for Counteracting Hybrid Threats".

Kirjan tekijänimi on lähes sama kuin Helsingissä sijaitsevalla, 21 valtion yhteisellä hybridiuhkien torjuntakeskuksella, jonka englanninkielinen nimi on The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats. Eroa on vain muutaman kirjaimen verran.

– Kirja on feikki – taitavasti tehty väärennös, jolla on tarkoitus hämätä. Se vaikuttaa aidolta, ja kun se saadaan isoon kauppaketjuun myyntiin, alkaa vaikuttaa, että se on täyttä tavaraa, Mantila luonnehtii.

Markku Mantila työskentelee Riiassa Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksessa. Hän pitää harmillisena, että kirjamyyntiin pääsee "täyttä tuubaa" sisältäviä kirjoja.

SOK pohtii, pitääkö sen muuttaa toimintaansa

Kirjaa ei ole myyty Prisman vähittäiskaupoissa, vaan ainoastaan verkkokaupassa. Valikoimajohtaja Vahla arvioi, ettei myynti ole ollut monta kappaletta.

– Emme halua lähteä ottamaan kantaa kummankaan puolesta kyseisen kirjan osalta, Vahla perustelee teoksen poisvetoa.

Prisman verkkokaupan kirjavalikoima käsittää vajaat 70 000 nimekettä. SOK ei itse käy läpi nimikkeitä, vaan verkkokaupan valikoimasta huolehtii yhteistyökumppani. Nimikkeet päätyvät verkkokauppaan sellaisenaan.

– Kumppanin kanssa olemme keskustelleet ja keskustelemme, millä tavalla valikoimaa saadaan siivilöityä, Vahla sanoo.

Hänen mukaansa SOK:ssa joudutaan nyt miettimään, pitääkö omassa toiminnassa jotain muuttaa.

– Meidän täytyy tarkentaa omia prosessejamme, mutta suuri massa on haaste, Vahla sanoo.

Naton strategisen viestinnän keskus järjestää muun muassa vaikuttajatapaamisia, joissa kerrotaan Venäjän ja muiden valtioiden informaatiovaikuttamisesta. Kuva Kanadan parlamentista.

Bäckman: "Tämä on feikkilausunto"

Joitakin kymmeniä sivuja käsittävä teos on julkaistu vuonna 2017 eli saman vuonna kuin hybridiuhkien torjuntakeskus perustettiin. Mantila arvioi, ettei julkaisun ajankohta ollut sattumaa.

– Tarkoitus on ollut häiritä hybridikeskuksen toimintaa alusta lähtien. Vaikka kyseessä on aika ohkainen painotuote, sen tekeminen on vaatinut työtä ja vähän rahaakin. Ei sitä ole hetken mielijohteesta tehty, vaan se pukattiin pihalle, kun oikea hetki koitti. Tämä kertoo valmistautumisesta.

Kirjan nimilehdillä kustantajan yhteystietona mainitaan Bäckmanin sähköpostiosoite ja kirjoittajan yhteystietona niin ikään Venäjä-mielisenä tunnetun Jon Hellevigin osoite.

Lännen Median tavoittama Bäckman luonnehtii, että Mantilan lausunnot ovat "täyttä roskaa" ja Nato-propagandaa. Kun hän kuulee Mantilan kommentista, jonka mukaan kirja on feikki, jonka tarkoitus on harhauttaa, hän vastaa samoilla sanoilla:

– Tämä on feikkilausunto, ja sen tarkoitus on harhauttaa.

Bäckmanin mukaan kirjan julkaisijan nimi on suomeksi Euroopan riippumaton hybridiuhkien tutkimuskeskus yhdistys ry. Hän ilmoitti aikoinaan sen perustamisesta, kun Helsinkiin perustettavasta useiden länsimaiden hybridikeskuksesta oli keskusteltu julkisuudessa. Bäckman vetoaa siihen, että hänen yhdistyksensä on kuitenkin perustettu ennen Helsingissä sijaitsevaa keskusta.

– Jos sen jälkeen joku muu perustaa samannimisen tai sitä muistuttavan tahon, se on niiden ongelma.

Paljon poistopyyntöjä kirjoista

Sama teos löytyy myös toisen kirjamyyjän eli Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupasta. Kaupallisen johtajan Reetta-Liisa Pikkolan mukaan on ikuinen ongelma, kuinka paljon yritys pystyy rajaamaan pois nimikkeitä.

– Johan Bäckmanin julkaisut ovat aina keskustelun kohteena. Jos julkisen keskustelun perusteella lähtisi sensuroimaan kirjoja, niitä olisi aika paljon. Ihmisillä on paljon toiveita siitä, millaista kirjallisuutta ei pitäisi pitää saatavilla. Yleisesti voi kysyä, kuka määrittelee, mikä ei ole sovelias kirja.

Pikkolan mukaan Suomalainen Kirjakauppa saa paljon yhteydenottoja muun muassa lasten vanhemmilta ja uskonnollisilta järjestöiltä, jotka toivovat jonkin kirjan poistamista.

– Camilla Läckbergin kirjasta asiakas soitti ja toivoi, että se poistettaisiin, koska siinä oli murhattu lapsi.

Suomalaisella Kirjakaupalla vain murto-osa teoksista on myynnissä kirjakaupoissa. Loput, eli niin kutsuttu tuotetietokanta, löytyvät verkkokaupasta.

Pikkola sanoo, ettei Suomalainen Kirjakauppa käy etukäteen läpi, mitä kirjoja tuotetietokannan kautta laitetaan myyntiin.

– Kirjat, jotka päivittyvät tuotetietokantaan, eivät mene minun tai kenenkään muun pöydän läpi.

Vasta lainvastainen poistetaan

Tuotetietokannasta huolehtii usean kustantajan ja kirjakaupan omistama Kirjavälitys Oy. Palvelupäällikkö Susanna Vestmanin mukaan myyntiin pääsevät käytännössä kaikki julkaisut.

– Sisällöllisiä kriteerejä meillä ei ole. Välitämme kaikkia Suomessa ilmestyviä kirjoja. Jos kirjan sisältö osoittautuu lain vastaiseksi, niin poistamme kirjan valikoimistamme, sanoo Vestman.

Vestman perustelee toimintamallia sillä, ettei Suomessa ole ennakkosensuuria. Kirja poistetaan myynnistä, jos lain valtuuttama viranomainen vaatii. Näin käy erittäin harvoin.

Suomalaisen Kirjakaupan Pikkola sanoo, että EU's Infowar on Russia -kirjan kohtaloa tarkastellaan tällä viikolla. Koko toimintamallia on vaikea muuttaa, koska tuotetietoja tulee miljoonista kirjoista.

– Malli on meidän kannalta toimiva. Muuten tarvittaisiin hirvittävä leegio päivittämään tuotetietoja.

EU's Infowar on Russia -kirja on lainattavissa myös Helsingin kaupunginkirjastossa.

Markku Mantilaa kirjoja myyvien ketjujen ja kirjaston toiminta ihmetyttää.

– Nähtävästi näin netin aikana mitä tahansa saa myyntiin ja lainattavaksi missä tahansa.