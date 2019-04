Presidentti kehui eduskuntaa turvallisuuden eteen tehdystä työstä: "Saavutusten luettelo on pitkä"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan turvallisuuttamme kuluneella vaalikaudella lujittaneiden lainsäädännöllisten saavutusten luettelo on pitkä. Niinistö nosti esiin paljon puhuttaneiden siviili- ja sotilastiedustelulakien lisäksi monia muita lakeja.

– Asevelvollisuuslain muutos on tehnyt puolustusvalmiuden kohottamisesta helpompaa. Laki kansainvälisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta on vahvistanut kykyämme päätöksentekoon turvallisuusyhteistyössä. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen edellytykset ovat parantuneet. Kansallinen turvallisuus huomioidaan nyt perusteellisemmin sekä kaksoiskansalaisuuteen että alueiden käyttöön ja kiinteistöjen omistukseen liittyvissä kysymyksissä. Vielä vahvistamista odottavat siviili- ja sotilastiedustelulait antavat viranomaisille jatkossa tuntuvasti paremmat valmiudet ennaltaehkäiseviin toimiin.

Niinistö kiitti edustajia lämpimästi turvallisuuden eteen tehdystä työstä, mutta muistutti samalla, ettei tie ole vieläkään loppuun asti kuljettu. Presidentti painotti, että myös tulevalla vaalikaudella lainsäädäntöä on saatettava vastaamaan ympäröivän maailman realiteetteja.

Niinistö muistutti eduskunnassa, että ajat eivät nyt ole parhaat mahdolliset, vaan elämme epävarmassa, vaikeasti ennustettavassa ympäristössä.

– Kylmän sodan jälkeinen kaunis maailma, johon kaikki olisimme halunneet uskoa, on nopeasti saanut synkempiä sävyjä. Rauha, demokratia ja ihmisoikeudet eivät jatkaneetkaan suoraviivaista voittokulkuaan. Usko sääntöihin, sopimuksiin ja kansainvälisiin järjestöihin on kasvavalla koetuksella.

Niinistö painotti, että valtioiden voimapolitiikka on palannut, jos se koskaan kunnolla ehti kadotakaan.

– Eivätkä valtiot suinkaan ole ainoita voimankäyttäjiä. Pahaa tahtovilla verkostoilla ja yksilöillä on uudenlaisia kykyjä ja keinoja vahingoittaa muita.

Niinistön mukaan tällaisessa maailmassa hyvän on oltava luja ja tähän on nyt alettu havahtua kaikkialla Euroopassa. Suomen vahvuutena hän pitää moniin muihin eurooppalaisiin maihin verrattuna sitä, ettei Suomi missään vaiheessa ajanut omaa puolustusta alas.

Kuppikuntiin pirstoutuminen heikentää turvallisuutta

Niinistö kertasi puheessaan vaalikauden aikana vietettyjä muistovuosia ja totesi, että yksikään niistä ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan.

– Vuoden 1906 ytimessä oli tasa-arvo. Se on edelleen yksi Suomen tärkeimmistä vahvuuksista. Parantamisen varaa riittää yhä – sukupuolten välillä, sukupolvien välillä, eri ihmisryhmien välillä. Tasa-arvo vaatii päivittäistä huolenpitoa ja rohkeutta sen puolustamiseen, meiltä kaikilta.

Niinistö palasi myös Suomi 100 -juhlavuoteen, jonka tunnuslauseena oli ”Yhdessä”. Siinä on Niinistön mukaan hyvä ohjenuora tulevaankin.

¨– Mielipide-eroja demokratiaan kyllä mahtuu, niitä suorastaan tarvitaan. Mutta emme saa antaa erimielisyyksien ajaa meitä erilleen. Kuppikuntiin pirstoutuminen heikentäisi myös turvallisuuttamme. Yhdessä toimiminen vaatii kanssaihmisten kunnioitusta. Ei yksinomaan näin vaalien alla, vaan sekä politiikan että muun elämän arjessa, kaikkina aikoina.

Vihan kierre katkaista alkuunsa

Vuoden 1918 varoittaviin oppeihin Niinistön mukaan kuuluu se, miten helposti vihan kierre voi johtaa silmittömiin raakuuksiin. Hän kuitenkin painotti, että jopa kansainvälisesti poikkeuksellista on, miten nopeasti sopu kyettiin löytämään.

– Mutta parempi olisi ollut, jos sopu ei olisi koskaan rikkoutunutkaan. Jos nyt tunnistamme merkkejä vihan kierteestä, on se osattava katkaista alkuunsa.

Niinistö otti puheessaan esiin myös ilmastonmuutoksen. Hän painotti, että ilmastotieteen realiteetit ovat olleet tiedossa jo pitkään, jos vain viestejä olisi kuultu.

– Toimeen tarttuminen on kestänyt kauan. Tehtävä on samalla vaikeutunut.

Niinistön mukaan nuoret ainakin ovat ymmärtäneet, että asialla on kiire.

– Nuoret vaativat tämän päivän päätöksentekijöiltä uudenlaista päättäväisyyttä. Heidän ääntään on kuultava, sillä he ovat todellisia asianomistajia. Panoksena on ennen muuta heidän ja heitä seuraavien sukupolvien tulevaisuus.

Tarve ulkopolitiikasta keskusteluun ei rajoitu vain vaaleihin

Niinistö puhui vaalikauden päättäjäisissä myös perustuslaista, jonka tulkinnoista on viime kuukausina keskusteltu kiivaasti. Niinistö sanoi, että kansakuntamme rakentuu perustuslain vahvalle pohjalle.

Presidentin mukaan yksi perustuslain tuoreimmista muutoksista tuntuu edelleen jääneen monelta huomaamatta. Se koskee perustuslain ulko- ja turvallisuuspoliittista ulottuvuutta. Ulkopolitiikan johtaminen tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteistoiminnassa tunnetaan, mutta vuonna 2012 voimaan tullut perustuslain muutos kuitenkin nostaa juuri eduskunnan ratkaisevaan asemaan, jos tasavallan presidentti ja valtioneuvosto päätyisivät ristiriitatilanteeseen ulko- ja turvallisuuspoliittisesti merkittävässä asiassa.

– Tuollaista ristiriitaa toki viimeiseen asti vältetään. Uudistettu perustuslaki antaa silti eduskunnalle aiempaa suuremman vastuun myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Parlamentaarinen panos näkyy vahvasti myös selontekoprosesseissa.

Niinistö on kaivannut vaalikeskusteluihin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Nyt hän muistutti, että tarve ulkopoliittiselle keskustelulle ei rajoitu ainoastaan vaalien alusaikaan, vaan sille on kysyntää myös vaalien jälkeen ja niiden välillä.

– Olen omalta osaltani tätä keskustelua valiokuntien ja puolueiden puheenjohtajien kanssa menneellä vaalikaudella käynyt. Aikomukseni on sitä myös tulevan eduskunnan kanssa jatkaa.