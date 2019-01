Potilasvahinkojen ja huomautusten määrät ovat kehnoja mittareita lääkärien osaamiselle – parempien mittatikkujen luominen on kesken

itsearviointi työn jälkeen kotona on oiva väline ja jos on moitittavaa niin nimettömänä esimiehelle vaikka toiseen sairaalaan,se on työhyvinvoinninkannalta erin omainen.sitä ameriikassa kutsutaan selvkontrol.

on paljon tehokaampi kuin asiakaiden antamat arviot niissä on usein ennakoasenne ja poliitinen näkökulma liian voimakaana on niissä kateuttakin,itse sitä parhaiten tietää omat kehittämis tarpeet,turha siinä on vihapuhetta ruokkia.