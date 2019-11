Postinäytelmän juoni sen kuin sakenee, Rinne pitää tiedotustilaisuuden – Kumman lähtölaskenta alkoi, omistajaohjausministerin vai Postin hallituksen?

Postilla, kuin kaikilla yhtiöillä on toimiva johto, johtoryhmä ja yhtiön hallitus. He vastaavat yhtiön toiminnasta ja kehityksestä. Yhtiön tlasta, tulevista suunnitelluista toimenpiteistä voidaan informoida tai kysyä neuvoa muilta osapuolilta tai asiantuntijoilta.

Tässä Postin mokassa suurin vastuun kantaja on ylinjohto, johtoryhmä ja yhtiön hallitus.

Jos jotain muutostarvetta suunnan muuttamiseen tarvitsee tehdä on toimenpiteet kohdistettava näihin yhtiön kannalta keskeisiin päätöksentekijöihin.