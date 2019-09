Postin pakettiautomaateissa ongelmia ympäri Suomen – 1700 lähetystä ollut jumissa teknisen vian vuoksi loppuviikosta lähtien

Osassa Postin pakettiautomaatteja on ollut teknisiä ongelmia viime viikon lopulta lähtien. Postin palvelupisteverkoston johtaja Lasse Huttunen kertoo, että yhteensä 1700 pakettia on ollut jumissa ympäri Suomen.

Oulun seudulla ongelma, jossa asiakkaan saama pin-koodi ei aukaise automaatin luukkua, on koskenut noin sataa pakettia.

– Ongelma tuli osaan pakettiautomaattiverkkoa viime viikon loppupuolella. Ongelma liittyy ilmeisesti muutostyön yhteydessä syntyneeseen vikatilaan, jossa osan sillä hetkellä automaateissa olleiden pakettien lähetystiedoista korruptoitui ja niiden pin-koodit eivät toimi, Huttunen avaa ongelmaa.

Huttusen mukaan ongelma yritetään ratkaista ja paketit saada vastaanottajilleen tiistain aikana. Osa paketeista oli vielä maanantai-iltapäivän aikana jumissa pakettiautomaateissa. Ongelmaa on pyritty korjaamaan viikonlopun ja maanantain aikana.

Postilla on toistaiseksi jonkinlainen käsitys millaisessa tilanteessa ongelma on syntynyt, mutta häiriön syiden analysointiin ryhdytään kunhan akuutti ongelmatilanne saadaan ratkaistua, Huttunen sanoo. Sitä mukaa, kun korjaustyöt edistyvät, paketin vastaanottajat saavat uuden pin-koodin, jolla he voivat aukaista automaatin luukun.

Huttusen mukaan posti on saanut ongelmasta merkittävän määrän palautetta.

– Merkittävä osa 1700 paketin vastaanottavista asiakkaista on ollut yhteydessä asiakaspalveluun. Olemme pahoillamme, että asiakkaat ovat joutuneet turhaan käymään automaateilla.