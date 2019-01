Posti aloittaa yt-neuvottelut postimäärän rajun vähentymisen vuoksi – vähentämistarve on enintään 236 henkilöä

Posti aloittaa yhteistoimintaneuvottelut töiden uudelleenjärjestelyistä postipalveluissa ja hallinnossa. Taustalla on postimäärän raju vähentyminen.

Arvion mukaan henkilöstön vähentämistarve on enintään 236 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Yt-neuvottelut koskevat sekä hallinnollisia tehtäviä että palvelutuotantoa.

Postipalvelujen Palvelutuotannossa on vähentämistarpeen lisäksi merkittävä osa-aikaistamisen ja lomautusten tarve.

Vasta neuvottelujen edetessä pysytään kertomaan yt-neuvottelujen alueelliset vaikutukset.

Postilla on tarve alentaa kustannuksia vähintään noin 150 - 200 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.



Kirjeiden jakelumäärä Suomessa on puolittunut kymmenessä vuodessa ja painettujen sanomalehtien jakelumäärä on pudonnut jo 1950-luvun tasolle.



Seuraavina vuosina postin määrä vähenee yhä kiihtyvää tahtia kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon viestinnän digitalisoituessa.



Eduskunta vapautti postipalvelujen kilpailun kokonaan vuonna 2016, ja sen myötä kilpailu jakelupalveluissa on kiristynyt.



Samaan aikaan Posti hakee strategiansa mukaisesti voimakasta kasvua verkkokaupasta ja logistiikkapalveluista, jotka ovat molemmat kasvavia markkinoita. Asiakkaiden tarpeiden ja toimintaympäristön muuttuminen edellyttää, että Posti myös investoi uudenlaisiin palveluihin, digitalisuuteen, teknologiaratkaisuihin ja osaamiseen.