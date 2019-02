Poste restante -palvelu tulee maksulliseksi – "Perustoimeentulotuella elävälle asunnottomalle kolme euroa on kohtuuton"

Posti on välttämättömyys kulu, ilman et selviä yhteiskunnassa. Toki pankkitilikin maksaa ja puhelin liittymineen. Kaikki ovat vaatteisiin asumiseen ja ruokaan rinnastettavia välttämättömyys hyödykkeitä. Toimeentulo 500e/kk on vitsi jolla ei tule toimeen ilman ulkopuolisten apua. Asumisen minimi on lähempänä 300e/kk ruoka ja vaatteet toinen mokoma, muut kulut kuten, sähkö, vesi, liikkuminen, puhelin, pankki, vakuutukset jne, sama summa. Vielä pitäisi kyetä ennakoimattomiin kuluihin jotakin varamaan. Päälle huollettavat lapset, opiskelut, työnhaku, jne. 3,10e on kohtuuton jollei sitä kompensoida mitenkään. Se on selvä koska miinuksen puolella mennään koko ajan. Jokainen sentti lisää kuluja on silloin kohtuuton jollei niitä kompensoida. Toimeentulotuella elävälle työksi riittää aivan hyvin niitten pelkkien tuki lappujen rustaaminen, sen verran iso urakka se on jatkuvasti niitä olla rustaamassa määräpäiviin mennessä joka ikinen kuukausi. Minusta nykyinen järjestelmä on hyvinkin vastikkeellista koska näillä lippu lapuilla luodaan työtä virkailijoille. Sen osoittavat oikein hyvin suuret jonot ja käsittelyaikojen pituudet ja lukuisten lippu lappujen labyrintti joiden ymmärtäminen virkailijoiltakin on vaativa tehtävä. Sen lisäksi jokaisella toimeentulotuella elävällä tulee olla toimitusjohtajan rautaisat hermot kun et voi koskaan olla varma seuraavan kuukauden kehityksestä johtuen toimeentulon epävarmuudesta byrokratian loukkujen takia. Ei ole ilmaisia lounaita, kyllä toimeentulotuella elävä maksaa joka hetki omalla elämällään ja miinus merkkisellä eläkkeellä hintaa siitä että on virkailijoiden armoilla ja kontrollissa. Saat tehdä vain niitä asioita joita sallitaan ylhäältä alas ja liikkumavara suuntaan tai toiseen on olematon.