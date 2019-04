Poliisit vaativat: Vähintään 650 uutta poliisia, palkkaus ja työolot kuntoon – Valtaosa poliiseista kokee olevansa jaksamisensa rajoilla

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen pitää realistisena sitä, että poliisien määrää voisi seuraavan hallituskauden aikana nostaa. Poliisijärjestöjen Liitto on huolissaan poliisien jaksamisesta.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen pitää realistisena tavoitteena sitä, että poliisien määrä nostetaan vähintään 7 850 poliisiin seuraavan hallituskauden aikana, jotta lakisääteisistä tehtävistä selviydytään nykyistä paremmin.

– Turvallisuustyhjiön täyttö on päivänselvää, jos valtion viranomainen ei sitä pysty täyttämään. Poliiseja täytyy olla tarpeeksi, etteivät kansalaiset tartu omankädenoikeuteen, Kolehmainen sanoo.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ja Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne perustelivat poliisin lisäresurssien tarvetta perjantaiaamuna Turvallisuus kuuluu kaikille -vaalipaneelissa.

Kolehmainen toteaa, että vaikka tilanne näyttää tällä hetkellä huolestuttavalta, niin asioille täytyy tehdä jotain, jotta poliisin luotetaan vielä viiden tai kymmenenkin vuoden kuluttua.

Kolehmaisella on myös luettelo hallitusohjelmatavoitteista, joiden hän toivoo päätyvän poliittisille päättäjille.

– Poliisilla pitää olla kyky turvata kaikkia, kaikissa tilanteissa, valtakunnallisesti ja tasapuolisesti. Pitkän aikavälin kehysrahoitus pitää turvata, jotta poliisi toiminnallinen kyky varmistetaan yli hallituskauden ulottuvalla ratkaisulla, Kolehmainen luettelee.

Kolehmainen jatkaa, että lisäksi poliisille pitää taata terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset toimitilat. Myös kaluston ja välineiden toimivuus pitää taata ja lisäksi pitäisi turvata poliisitoiminnan tehostamiseen tähtäävä kehitystyö.

Poliisit: Toimintaympäristö muuttunut

Tämän kevään keskustelu poliisin tehtävien ja voimavarojen epätasapainosta on poliisien mukaan kiteytynyt kolmeen teemaan: poliisin riittämättömään vasteeseen, erityisesti harva-alueilla, tutkinta-aikojen pitenemiseen ja rikosvastuun toteutumiseen sekä työhyvinvointiin ja töissä jaksamiseen.

Toimintaympäristö on muuttunut entistä vaativammaksi, ja poliisille on tullut hoidettavaksi uusia tehtäviä. Rahoitus ja henkilöstön määrä eivät ole pysyneet kehityksen perässä.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne toteaa, että tuoreen tutkimuksen mukaan suomalainen luottaa puolustusvoimiin, presidenttiin ja poliisiin.

– Ja me haluamme, että asia on niin myös tulevaisuudessa.

Hän selventää, että rikoksen teko on laissa kielletty koko maassa, ja siksi tarvitaan tehokas viranomainen, joka kykenee valvomaan, että lakia noudatetaan.

Tänä vuonna noin kymmenen prosenttia poliisin hälytystehtävistä jää hoitamatta akuutin resurssivajeen takia.

– Se ei tarkoita, että poliisia joudutaan odottamaan, vaan sitä, että poliisi ei pääse paikalle.

Suomi ei ole enää lintukoto

94 prosenttia suomalaisista poliiseista on työssään äärirajoilla, selviää Poliisijärjestöjen liiton tutkimuksesta.

– Ja nämä ovat niitä ihmisiä, jotka tekevät päivin, öin työtä suomalaisten turvallisuuden puolesta.

Jonne Rinteen mukaan Suomen poliisimäärä on asukaslukuun suhteutettuna Euroopan pienin ja budjetin mukaan suunta on edelleen laskeva. Hän toteaa, että vaikka Suomi on maailman onnellisin maa, niin Suomi ei enää ole lintukoto.

Rinne kertoi myös, että esimerkiksi kansainväliset huipputapaamiset hoidetaan Suomessa hyvin, vaikka resursseja ei olekaan.

– Hommat hoidetaan vaikka kesälomilla.

Rinteen mukaan tulevalla hallituskaudella täytyy saada 650 uutta poliisia.

– Kahdeksan yhdeksästä eduskuntapuolueen puheenjohtajasta oli jo tammikuussa sitä mieltä, että määrää täytyy lisätä usealla sadalla. Kysymys on, mistä me saadaan ne tekevät kädet ja näkevät silmät.

Rinteen mukaan yksi keino päästä tavoitteisiin on korjata poliisin palkkaus, koska se on ydinkysymyksiä, kun nuori harkitsee alaa ja vertaa poliisin palkkaa esimerkiksi insinöörin palkkaan.

– Palkalla täytyy tulla toimeen. Maitolitra maksaa poliisille saman verran kuin kaikille muillekin.