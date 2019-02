Poliisin valvontaisku paljasti yhteensä 131 rikettä tai puutetta takseissa – Ministeri Berner vakuuttaa perusasioiden olevan kohdallaan

Kuopiossa ollut monenkirjavaa hinnoittelua kuten Berner tiedotteessa ilmoitetaankin: "Myös taksen tarjoamat palvelut ja hinnoittelumallit "vaikuttavat monipuolistuneen". Niin täällä Kuopiossa on käynyt. Muutaman kilometrin matkasta on pyydetty 99 euroa, kun alle 100 euron matkoista ei tarvitse asiakkaalle ilmoittaa on sitten otettu oikein reilusti. Samoin kilometrin matka Lönrothin kadulta keskustaan Kuninkaankadulle joka ennen maksanut vähän yli 10 euroa on otettu uudistuksen jälkeen 20 euroa. Eli hinnan monipuolisuudesta saatikka Kela kyydeistä joiden puutetta tässä ei mainitakaan, jos edes palvelua tarjotaan on aivan surkea. Itse takseja koitan välttää, en lähde viikonloppuisin ravintolailtojen jälkeen taksilla, joko linikkaan, jos kerkeen viimeiseen tai sitten kävelen.