Poliisi: Supertehokkaat led-valot voivat olla onnettomuusriski liikenteessä — Pyöränvalojen enimmäistehoa ei ole säädelty mitenkään

Poliisi kehottaa äärimmäisen tehokkailla led-valaisimilla varustautuneita pyöräilijöitä ja kävelijöitä pitämään valot maahan suunnattuina.

Supertehokas valo polkupyörässä tai taskulampussa voi häikäistä vastaantulijan kohtalokkain seurauksin. Poliisi kehottaakin pyöräilijöitä ja kävelijöitä huolehtimaan siitä, ettei kirkkaiden led-valojen käyttö aiheuta vaaraa muille tielläliikkujille.

– Tällaiset erittäin kirkkaat valot ovat yleistyneet led-tekniikan kehittyessä hurjaa vauhtia niin pyöräilijöillä kuin jalankulkijoilla, kuvailee ylikonstaapeli Riku Sukari Lounais-Suomen poliisista.

Sukari oli lauantaina illalla työvuorossa Turun alueella, kun partion huomio kiinnittyi erään jalankulkijan erittäin kirkkaaseen taskulamppuun.

– Kävelijä kertoi led-taskulamppunsa tehoksi 1800 lumenia. Varmasti häikäisee vastaantulevaa autoilijaa tai pyöräilijää marraskuun pimeässä, kun tällainen lävähtää näköpiiriin, Sukari kuvailee.

– Onnettomuusriskiä lisää se, että silmällä kestää valon jälkeen tottua taas pimeään. Eikä tämä ollut lähellekään tehokkaimpia markkinoilla olevia valaisimia.

Lännen Median toimituksessa nopealla netin selaamisella taskulamppuja löytyy jopa 9000 lumeniin saakka. Puolellakin tästä määrästä valokiilan luvataan yltävän jopa puolentoista kilometrin päähän.

– Poliisille näistä superkirkkaista valoista ei ole toistaiseksi tullut valituksia, mikä on aika ihme.

– Vaikka harva käyttäjä niillä varmaan tahallaan haluaa vastaantulijoita osoitella, valon kirkkaus on syytä ottaa huomioon liikenteessä ja valokiila pitää tiukasti maassa, Sukari sanoo.

Polkupyöräilijän on lain mukaan käytettävä ajovaloa. Valottomasta pyörästä voi seurata poliisilta huomautus tai 40 euron sakko.

Jalankulkijankin on syytä oman turvallisuutensa takia käyttää ainakin heijastinta, vaikka laki ei siihen pakotakaan. Heijastimien rinnalla markkinat pursuilevat myös jalankulkijoille jos jonkinmoista vilkkuvaa ja välkkyvää värivaloa.

Itsensä ja lastensa lisäksi moni varustaa nykyisin myös lemmikkinsä discovalojen lailla sykkivillä värivekottimilla.

Valojen enimmäistehoa ei ole säädelty mitenkään, joten ylärajaa ei käytännössä ole.

– Jouduin oikein itsekin sen äsken tarkastamaan, mutta näin asia tosiaan on, Sukari sanoo.

Lain mukaan pyöräilijän on käytettävä valoja hämärässä ja pimeässä. Eteenpäin valon on oltava valkoinen tai vaaleankeltainen, jos takavalo löytyy, sen on oltava punainen.

– Jalankulkijalla ei valojen suhteen ole mitään sääntöjä, kävelijä voi olla vaikka minkälainen joulukuusi halutessaan. Perussääntö on kuitenkin se, että valot eivät saa aiheuttaa vaaraa kenellekään, Sukari kuvailee.

Koska valojen enimmäiskirkkautta ei ole säädelty laissa, vastaantulijoiden häikäiseminen tahattomasti superkirkkaalla valolla ei ole rikos.

– Kyllä sakkojen määrääminen tällaisesta vaatisi melkein sen, että toiminta aiheuttaisi konkreettisen vaaran toisen turvallisuudelle, esimerkiksi autoilija ajaisi ojaan, Sukari pohtii.

– Viime kädessä asia kai punnittaisiin oikeudessa.

Lounais-Suomen poliisilla on käynnissä kampanja, jossa poliisi jakaa alueen valottomille pyöräilijöille ilmaiseksi tuhat lamppua. Perjantaina lamppuja jaettiin Salossa, tänään vuorossa on Turku.

Poliisin lahjoittamat valot ovat riittäviä pyöräilyyn, mutta niiden teho on lumeissa alle sata.

– Vaikka poliisilla on mahdollisuus antaa huomautus, olemme huomanneet, ettei se juuri hetkauta valottomia pyöräilijöitä.

– Siksi jaamme nyt pimeinä ajaville pyöräilijöille lamppuja. Kun ne loppuvat, jaamme sakkoja, Sukari nauraa.