Poliisi ampui taksiryöstöstä epäiltyä Joensuussa, mies lähestyi teräase kädessä - Tutkinnanjohtaja: Nopea ja uhkaava tilanne

Ensin taksikuski joutuu pelkäämään oman hengen ja terveyden puolesta kuljettaessaan asiakasta joka puukkoa apuna käyttäen vahingoittamis tarkoituksena saa anastettu toisen omaisuutta. Poliisin tullessa paikalle tulee vahingoittamistarkoituksessa poliisia kohti johon poliisi käyttää asetta. Suurin syyllinen on poliisi kun käytti asetta. Vaarallisen henkilön vaarallisen teon estäminen. Mitä jos puukkomies olisi pistänyt kylmäksi molemmat... Lain mukaan kansalainen saa puolustaa omaa henkeä ja terveyttä sekä toisen omaisuutta.. Mutta totuus on toinen. Poliisi jonka tehtävänä on pitää yllä yhteiskuntarauhaa ja suojella kansalaisten oikeushyvää onkin suurin rikollinen. Kiitos tästä kuuluu kansalaisten valitsemien edustajien, lakia valmistelevien virkamiesten valitsijoille. Kuinka monen ihmisen pitää tämmöisten tollojen puupäittein seurauksena kuolla ennenkuin lakia tulkitaan niinkuin se on kirjoitettu. Kun aikansa lukee niin pää pehmenee eikä älyä käytännöstä mitään... Ratkaisut tehdään muitten tuomioita lukemalla