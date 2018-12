Pitäisikö vain rokotettujen lapsien perheille antaa lapsilisää? Opetusministeri Grahn-Laasonen ehdottaa asian selvittämistä

Ehdotus on populistinen ääntenkalastelu. Siinä on useita suuria ongelmia.

1. Perustuslainvastainen ja asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan.

2. Avaa Pandoran lippaan ja on liian valikoiva oikeaksi laiksi. Jos laki hyväksyttäisiin täytyisi puuttua kaikkiin ihmisten omista valinnoista aiheutuviin terveysasiohin. Ts. lapsilisä pitäisi leikata mikäli esim vanhempi tupakoi samassa tilassa missä lapsi on, vanhempi käyttää alkoholia liiaksi (negatiivinen vaikutus lapseen), vanhempi syöttää lapselle epäterveellistä ruokaa joka aiheuttaa pitkässä juoksussa sairauksia. Lista on pitkä.

3. Siirtää vastuun isoilta lääkeyriryksiltä valtiolle. Kun kansalaiset pakotetaan käyttämään yrityksen tuotteita, jos ongelmia ilmenee lääkeyhtiö voi nostaa kädet ylös. Päinvastoin lääkeyhtiöiden vaatimuksia pitäisi kiristää mm. kattava testaus ja vastuu vahingoista sekä avoimuus mahd. ongelmista. Pandemrix aiheutti luottamuspulan, koska asia hoidettiin niin huonosti.

4. Ei ole takeita että laki tuottaa haluttuja tuloksia. Lapsilisä ei ole kaikille taloudellisesti välttämätön.

Ps. En ole rokotevastainen, mutta suosin ajattelemista ja tervettä kritiikkiä joka aiheessa.