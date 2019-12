Pitäisikö ilotulitusraketit sallia vain ammattilaisille? Kansanedustaja Kärnä ei kieltäisi räiskyttelyä, Lääkäriliitto ja eläinsuojeluyhdistys kannattavat kieltoa

Jyrkkä ei kielloille. Tämä vimma kieltää kaikki kiva on ihan posketonta. Saastuttajana ilotulitus yhden yön aikana vuodessa on täysin merkityksetön asia. Meluhaittaa kotieläimille niistä kieltämättä on, mutta ompahan minulla sentään kerran vuodessa mahdollisuus antaa takaisin tuolle naapurin piha-aitauksessa räkyttävälle piskille. Huomattavasti suurempi meluhaitta ja pahan mielen aiheuttaja on 365päivää vuodessa räkyttävä sekarotuinen piski kuin muutaman tunnin kestävä ilotulitus. Jos kieltoja lähdetään puuhaamaan niin ensin täysikielto koirille taajama-alueella.