Piip-testiä on pidetty jopa liian kevyenä – terveysvaikutuksia arvioineen professorin mukaan Cooperin testi on paljon rajumpi

Moni koulu luopui Move-mittauksista. Mittausjärjestelmää Suomessa kehittämässä ollut tutkija muistuttaa, että siihen sisältyvää piip-viivajuoksutestiä on tehty vuosikymmeniä eri puolilla maailmaa.

Suomen yläkouluissa tänä syksynä aloitetut Move-mittaukset päätettiin lopettaa toistaiseksi Espoon ja Turun kouluissa. Asiasta kertoi Yle Uutiset. Syynä on yläkouluikäisen oppilaan kuolema viime viikolla. Oppilas sai sairauskohtauksen Move-mittaukseen kuuluvaa piip-viivajuoksutestiä suorittaessaan.

20 metrin viivajuoksutesti on osa viides- ja kahdeksasluokkalaisille tehtäviä Move-mittauksia. Mittaukset otettiin käyttöön viidesluokkalaisilla vuonna 2016 ja kahdeksasluokkalaisille ne tulivat tänä syksynä uuden opetussuunnitelman myötä.

Mittausten avulla kerätään tietoa oppilaiden fyysisestä toimintakyvystä.

Liikunnan terveysvaikutuksiin perehtynyt Jyväskylän yliopiston professori Urho Kujala suostui kommentoimaan Lännen Medialle piip-juoksutestiä ja sen terveysriskejä yleisellä tasolla ottamatta kantaa Espoon tapaukseen.

Hänen mukaansa äkkikuolemat koulun liikuntatunneilla ovat harvinaisia.

– Jos liikuntatunteja verrataan koulumatkoihin, kuolemantapauksia on enemmän koulumatkoilla. Sama koskee lasten ja nuorten urheiluseuraan osallistumista, joka on vastaava tilanne. Matka urheilupaikalle on vaarallisempi kuin itse urheilusuoritus.

Piip-viivajuoksutestissä juostaan 20 metrin matkaa viivalta toiselle niin pitkään kuin jaksetaan minuutin välein kiihtyvällä vauhdilla.

– Maksimivauhdilla juostaan vain minuutti. Terveysriskien osalta se ei eroa muista kilpailunomaisista liikuntatunnin tapahtumista, kuten pallopeleistä tai vaikkapa juoksukilpailuista.

"Ei kohtuuton rasitus terveelle koululaiselle"

Jyväskylän yliopiston yliopistotutkija Arja Sääkslahti on ollut mukana kehittämässä Move-mittaus- ja palautejärjestelmää.

Hänen mukaansa mittausosiot ovat valikoituneet eri puolilla maailmaa käytössä olleiden, lasten toimintakykyä mittaavien menetelmien joukosta.

– Tutkimusten kautta olemme päätyneet Move-mittauksissa käytössä oleviin osioihin. Lähtökohtana oli se, että mittaukset pitää pystyä tekemään niin, että ne eivät eriarvoista ketään eli eivät esimerkiksi vaadi hankintoja koululta tai oppilaalta ja että kaikki voivat osallistua niihin.

Mittauksissa on muun muassa liikkuvuusosioita ja kestävyysosio, johon piip-testikin lukeutuu. Perinteisesti kestävyyttä on mitattu Cooperin testillä. Yksi peruste piip-testille oli Sääkslahden mukaan se, että tarvittiin sellainen mittausjärjestelmä, joka soveltuu kaikille.

– Move-mittauksiin sisältyy tavallisia liikuntaan liittyviä asioita, eikä siellä kohtuuttomia pinnistelyjä edellytetä. Piip-viivajuoksutestityyppiä on tehty vuosikymmeniä eri puolilla maailmaa.

Synnynnäinen sydänvika tyypillisin syy äkkikuolemalle

Myös Urho Kujala huomauttaa, että rasitus ei ole kohtuuton terveelle koululaiselle.

Move-mittauksiin osallistumisesta on laadittu tarkat ohjeet, joissa kielletään esimerkiksi niihin osallistuminen sairaana. On olemassa myös tiettyjä oireita, jotka saattavat estää oppilaan osallistumisen.

– Sellaisia voivat olla akuutit sairaudet, aiemmat tajunnan menetykset tai rytmihäiriöt liikunnan aikana. Oireista pitäisi aina kertoa opettajalle, Kujala sanoo.

Tyypillisin nuorten liikunnanaikaisten äkkikuolemien syy on hänen mukaansa synnynnäinen sydänvika.

– Se antaa usein varoittavia oireita. Ainakin jos on rasituksen aikaisia rytmihäiriöitä tai tajuttomuuskohtauksia, asia pitäisi aina tutkia. Joskus harvoin voi olla niin, että ensimmäinen oire on äkkikuolema. Lisäksi hieman harvinaisempia ovat infektioiden aiheuttamat äkkikuolemat. Sairaana ei ylipäätään pitäisi rasittaa itseään maksimaalisesti.

Osa sanoi mittauksia "pehmoiluksi"

Sekä Kujala että Sääkslahti korostavat, että tiedot lapsen perussairauksista ja kaikista muista liikkumiseen vaikuttavista asioista pitäisi tulla myös liikunnanopettajan tietoon.

– Se olisi oleellinen asia, että tällaisia ikäviä tapahtumia ei jatkossa tulisi. Nykyisin tietosuoja-asiat ovat niin tiukkoja, että vanhemmat voivat kieltää tärkeän tiedon luovuttamisen esimerkiksi opettajalle. Espoon tapausta en tunne vielä tarkemmin. Jos opettajalla ei ole tietoa, hän voi kannustaa pinnistelemään tilanteessa, jossa oppilas ei jaksa enää, Sääkslahti sanoo.

Yksittäisen tapauksen takia Sääkslahti ei olisi valmis lopettamaan piip-juoksutestiä, kun tapauksen taustoja ei vielä tarkasti tiedetä. Testin voi tälläkin hetkellä tehdä sovelletusti.

Hänen mukaansa Move-mittaukset ovat liikuntatuntien normaalin fyysisen toiminnan rajoissa olevaa toimintaa.

– Kun Move tuli uuteen opetussuunnitelmaan, osa liikuntaihmisistä kritisoi, että se on pehmoilua.

Opettajille Move on Sääkslahden mukaan pedagoginen keino. Terveystarkastuksessa se taas on apuväline, kun keskustellaan lapsen hyvinvointiin ja toimintakykyyn liittyvistä asioista vanhempien kanssa.

– Tämä oli uusi hieno avaus yhteistyölle, mutta sitten tuli tämä todella ikävä tapaus, jota kukaan ei tietenkään koskaan olisi toivonut. Toivoisin, että vanhemmat ja kouluterveydenhuolto pohtisivat, mitkä terveyteen liittyvät taustatekijät olisi hyvä kertoa eteenpäin.