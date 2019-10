Pienet koulut jäämässä ilman luokanopettajia – Oululaista opiskelijaa ei "Kainuun korpi" kiinnosta

Missään nimessä ei koulutuksen kelpoisuusehtoja pidä madaltaa, muuten on kohta kirjava joukko opettajia ja kylänmiehiä ja - naisia opettamassa pienemmillä paikkakunnilla. Näin on pikkupaikkakunnalla todistettavasti ollut, kun ketään muuta ei saatu, yksi äideistä pääsi onneksi sijaistamaan. Kuuluupa jostain pikkupaikkakunnalta, että kun yläkouluun ei ole saatu jonkun aineen opettajaa , on palkattu toisen aineen lehtori, joka ei valitettavasti ole perillä opetettavasta aineesta. Suomi on iso maa ja paljon on erilaisia käytäntöjä sen lukuisissa kouluissa. Lieneekö järjestöväki edes tietoinen pienten paikkojen reaalimaailmasta ja esim. Pikkukoulujen päivittäisistä huolenaiheista?

Nykyopettajista osa pitää pienestä paikkakunnasta, sen luonnosta ja rauhasta , iso osa nuorista opettajista kaipaa myös muuta virikettä vapaa- aikaan, kulttuuria jne. Lisäksi ,jos puoliso on vielä löytymättä, pienen paikkakunnan väestömäärä siltä osin on usein rajallinen.

Tiettyjen koulutuskaupunkien osalta ( kuten Oulu) hakijamäärät ovat suorastaan ylimitoittuneet. Oulussa vapaana olevaa paikkaa voi olla hakemassa esim. 300 hakijaa. Onko se ollut ajatuksena vai pitäisikö asialle tehdä jotain?

Samalla puhutaan ryhmäkokojen pienentämistarpeesta ja virassaolijoiden työuupumuksesta suurten paineiden alla.

Haastateltujen nuorten ehdottama rekrytointilisä pienille paikkakunnille olisi yksi varteenotettava idea.