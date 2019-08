Petteri Orpo vaatii, että hallitus uusii talousohjelmansa perusteita myöten – "Se vie Suomen vääjäämättömästi konkurssiin tässä taloustilanteessa"

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii hallitusta tekemään uusiksi talousohjelmansa perusteita myöten. Talousnäkymät heikkenevät eikä hallituksella ole Orpon mielestä keinoja nostaa työllisyyttä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei usko, että maan nykyisen hallituksen työllisyystoimien valmistelusta tulee mitään.

– Hyvä, että valmistelevat huolella. Kun pääministeri Antti Rinne (sd.) on itse sulkenut pois keinovalikoimaa ja Jarkko Eloranta kertoo SAK:n vahvalla äänellä omat reunaehtonsa, ei sinne jää paljon mitään, Orpo sanoo Kalevan haastattelussa.

Hallituksen tärkein asia eli työllisyyden parantaminen on Orpon mielestä täysin levällään.

Hän muistuttaa, että hallituksen työllisyysohjelma lepää 75 prosentin työllisyysasteen pohjalla.

– Hallituspuolueet olivat Ylen A-studion tentissä täysin eri mieltä keinoista, joita pitäisi käyttää työllisyyden parantamiseksi. Ja niitä keinoja ei heillä ole. Työministeri Timo Harakka (sd.) esitteli viime viikolla hallituksen työllisyystoimia. Nehän olivat täysin lillukanvarsia, osin meidän edellisen hallituksen liikkeelle laittamia, Orpo tylyttää.

Orpon mielestä hallituksen on pakko rakentaa talousohjelmansa kokonaan uudelleen. Maailmantalous on heikkenevässä ja epävarmassa tilanteessa. Suomen talous voi hiipua nopeammin kuin on ajateltu.

– Kun hallitusohjelma oli entuudestaankin rakennettu toiveiden varaan, tilanne on vielä katastrofaalisempi nyt, kun talousennusteet laskevat.

Orpon mielestä hallitus ei pysty osoittamaan niitä työllisyystoimia, joilla hallitus voisi oikeuttaa 1,2 miljardin euron rahanjaon ja pysyvien menojen lisäämisen.

– Minä vaadin, että hallituksen pitää ottaa lusikka kauniiseen käteen ja budjettiriihessä korjata talousohjelman perusta, koska se vie nyt Suomen vääjäämättömästi konkurssiin tässä taloustilanteessa.

Hallituksen ohjelma on Orpon mukaan rakennettu aivan höttöiselle pohjalle.

– Talouspolitiikan kokonaisuus ei kerta kaikkiaan kanna. Näkee, että Säätytalolla ei ole sovittu asioita loppuun asti. Se on hyvin erilaisten puolueiden hallitus, jossa on sisäisiä jännitteitä, ja ne purskahtelevat esiin.

Nykyhallitus puhuu taajaan aktiivimallin purkamisesta. Orpon mielestä kuulostaa siltä, että hallituksen sisällä ei oikein edes tiedetä, mitä aktiivimalli tarkoittaa ja hallituspuolueiden edustajat puhuvat eri asioista siitä puhuessaan.

– Kun Rinne puhui aktiivimallista, hän sanoi, että hänestä tuntuu tai että hän ei usko, että aktiivimallilla olisi syntynyt yhtään työpaikkaa. Se on aivan pöljä lausunto. Ensinnäkään tällaisia asioita ei voi tehdä musta tuntuu -periaatteella. Toisekseen ei aktiivimallilla ollut tarkoitus synnyttää työpaikkoja vaan vastata kohtaanto-ongelmaan, saada ihmisiä hakemaan työtä ja tarttumaan työtilaisuuksiin, Orpo sanoo.

Kokoomus keskittyy Orpon mukaan nyt oppositiossa enemmän eteenpäin katsovaan työhön kuin murehtimaan menneitä.

– Startin tekee helpommaksi, että meidän puolueen väki pitää oikeana sitä ratkaisua, että me ei lähdetty (päästy) hallitukseen. Hallitusneuvotteluissa kävi täysin selväksi, että me emme olisi nielleet Rinteen hallituksen ohjelmaa.

Orpo korostaa, että kokoomus on täysin erilainen kuin suurin oppositiopuolue perussuomalaiset.

– Me emme ole mikään yhtenäinen oppositio. Perussuomalaiset tarjoavat koko ajan helppoja ratkaisuja ongelmiin. Me tulemme tekemään omia vastuullisia esityksiä ja tukemaan hallituksen esityksiä silloin, kun ne ovat hyviä.

Orpo ei voi ymmärtää PS:n EU-asenteita

Petteri Orpon mielestä on käsittämätöntä, että perussuomalaisista on kuulunut Unkarin Fidesz-puo­lueen näkemyksiä ymmärtäviä kantoja.

– Miten suomalainen, nykyään iso poliittinen voima voi ymmärtää puoluetta, joka murentaa oikeusvaltiota ja sananvapautta eikä toimi yhdessä sovittujen EU:n sääntöjen mukaisesti? Orpo ihmettelee.

Hänen mielestään Suomessa puhutaan myös käsittämättömän vähän siitä, että perussuomalaiset on menossa europarlamentissa italialaisen Matteo Salvinin ja kumppaneiden ryhmään, joka on selkeästi EU-vastainen ja pyrkii EU:n heikentämiseen.

– Siinä ryhmässä olevilla puolueilla on näytettyjä kytkentöjä Venäjään. Minusta se asia pitäisi käydä Suomessa paremmin läpi, että perussuomalaiset istuu siihen ryhmään.

Suomi on Orpon mielestä pieni maa kaukana pohjoisessa, joka tarvitsee kaikkein eniten Euroopan unionia, sen sisämarkkinoita, EU:n tuoma turvallisuutta ja vahvaa länteen kuulumista.

– Siksi meidän etumme on vahva Euroopan unioni. Jokaisen Suomea ajattelevan pitäisi pyrkiä vahvistamaan EU:ta ja tekemään siitä parempi. Ei pitäisi mennä missään tapauksessa mukaan liikkeisiin, jotka pyrkivät heikentämään sitä, saatikka jos niillä on tekemistä Venäjän kanssa, jonka intressissä on heikentää EU:ta.