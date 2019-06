Perussuomalaisten Tavio ihmettelee: Hallitus myy valtion omaisuutta ja lähettää myyntirahoja Afrikkaan

Ikävä kyllä maapallon kannalta olisi parasta, että kehitysmaihin ei vietäs mitään ja sieltä ei tuotas ketään. Maapallo toimii niillä resursseilla mitä sillä on ja enempää populaatiota se ei pysty ylläpitämään. Maksimimäärä on jo ylitetty. Mitä enemmän väestöä tulee, sen enemmän metsää pitää kaataa maanviljelyn tieltä. Tämä on raaka peli, mutta näin se vaan on. Jos pöydällä on yksi kananmuna, siitä ei riitä viidelle. Pitää tappaa se kanakin, mutta se ei ole pitemmän päälle järkevää.