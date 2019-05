No, minne ne puolueet haluaisivat , jos istuntosali olisi ympyränmuotoinen ja puheenjojtajisto ja

puhujalehteri olisi keskellä.

Puolueet olisivat siinä ympärillä.

Taitaa olla niin sanottua tyhjän jauhamista tämä teatteri.

"Jos kaveri on osaava , niin se tekee veneen vaikka käsillään". Näin tokaisi kerran eräs kuuluisa veneentekijä.

Elikkä, jos kansanedustajat osaavat asiansa, niin on kait ihan sama missä istuvat.

Mutta, täytyy todeta Jaakko Tepon sanoin,

"Älkää tehkö mitään, niin ei tuu virkavirheitä"!