Perinteisiä jouluherkkuja kuten suklaata ja kinkkua ei kannata antaa koirille – hiivataikina voi aiheuttaa koiralle humalaa muistuttavan sekavan olotilan

Monet perinteiset jouluherkut eivät sovi koirille, kertoo Agria Eläinvakuutus tiedotteessaan. Koirille huonojen ruokien listalla ovat mun muassa suklaa, joulukinkku, pähkinät, rusinat ja sipuli.

Suklaassa on koiralla myrkyllistä teobromiinia. Sitä on paljon erityisesti tummassa suklaassa, jonka kaakaopitoisuus on korkea. Suklaan sietokyky on koirilla yksilöllinen. Yleisesti ottaen 10 kiloa painava koira voi saada myrkytyksen oireita, jos se on syönyt 100–200 grammaa maitosuklaata tai 25–50 grammaa tummaa suklaata.

Kinkussa on puolestaan liian paljon rasvaa ja suolaa koiraa ajatellen. Myöskään sian luut eivät ole koiralle hyväksi. Sama koskee kalanruotoja ja siipikarjan luita. Niitäkään ei pidä antaa koirille. Kinkun ympärillä oleva verkko voi puolestaan aiheuttaa koiralle suolistotukoksen. Joulun juhlinnan yhteydessä on hyvä pitää huoli, ettei koira pääse syömään kinkun jämiä edes roskakorista.

Myös monet taikinat ovat koirille sopimattomia. Esimerkiksi hiivataikinat voivat alkaa käydä koiran vatsassa, ja siitä seuraa koiralle humalaa muistuttava sekava olotila.

Pähkinät ovat koiralle sopimattomia, sillä koiran vatsa ei pysty pilkkomaan niitä. Myös rusinat voivat aiheuttaa koiralle vatsavaivoja.

Jos koira syö jotain sopimatonta, kannattaa tarkkailla koiran vointia. Myrkytyksen oireet näkyvät yleensä ensimmäisten 4–24 tunnin aikana. Tavallisia myrkytyksen oireita ovat: heikentynyt yleisvointi, oksentelu, tärinä, pidätysongelmat, vatsakivut sekä lisääntynyt syljentuotanto ja janontunne.