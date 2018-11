Perheasioista vastaavat ministerit: Syntyvyysongelma ei ratkea vauvatonnilla tai ihmekikoilla

Raha lahottaa ihmisaivot! Sen näkee tästäkin. Koko maapallon suurin ongelma on ylikansoitus. Ihmisiä on ihan järkyttävän paljon liikaa. Ja nyt kun syntyvyys on laskussa, ollaan siitä sitten niin kovin huolissaan. Hyvillään pitäisi olla. Vaan kun tähänkin asiaan sotketaan raha niin kaikki järki katoaa. Saa siinä sitten päästöjä rajoittaa ja kaikenlaisia muita kotkotuksia toitottaa, mutta tosiasia kuitenkin on se, että jossain vaiheessa raja tulee vastaan, ja jos ihminen ei itse tajua, niinkuin näyttää, asialle mitään tehdä, niin kyllä luonto homman hoitaa. Nyt se on ilmastonlämpeneminen, ja jos ei se tepsi, niin jotain muuta tulee kyllä.

Miten niin monessa asiassa viisas ihminen voi näin yksinkertaisessa asiassa olla noin järkyttävän tyhmä?